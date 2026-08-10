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«Надо шарашить еще яростнее»: Симоньян истерически отреагировала на атаку беспилотников в Татарстане

Дроны в Нижнекамске: топпропагандистка Кремля обещает помощь пострадавшим и требует новых ударов

10 августа 2026, 12:37
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Недилько Ксения

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян призвала к усилению ударов по Украине после атаки беспилотников на Нижнекамск в Республике Татарстан. Об этом она написала в своих соцсетях, традиционно использовав язык вражды и пообещав финансовую поддержку пострадавшим.

«Надо шарашить еще яростнее»: Симоньян истерически отреагировала на атаку беспилотников в Татарстане

Маргарита Симоньян. Фото: Скриншот с видео росСМИ

В своем сообщении рупор Кремля заявила, что в результате налета БПЛА на объекты в Нижнекамске якобы погибли 12 человек, а еще 39 получили раненых. Поэтому в регионе пришлось объявить траур.

"Комментариев у меня нет, кроме того, что надо шарашить еще яростнее", — выразила агрессию Симоньян, призывая российскую армию к еще более жестоким действиям против Украины. Сразу после этого она попыталась заверить свою аудиторию в эффективности действий оккупационных войск, добавив: Но мы, собственно, это и делаем.

Кроме агрессивных призывов, медиаменеджер решила устроить публичную акцию благотворительности. Она вспомнила своего умершего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, предложив денежную помощь попавшим под удар.

"Пишите, кому нужна помощь, мы с Тиграном поможем", — резюмировала пропагандистка, пытаясь сгладить панические настроения среди местного населения после успешной атаки на российский тыл.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в российском Татарстане утром 10 августа сообщили о масштабной атаке беспилотников. Основной целью, по предварительным данным, мог стать Нижнекамск – один из ключевых центров нефтепереработки и нефтехимии России.                                                                              



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