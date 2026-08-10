«Надо шарашить еще яростнее»: Симоньян истерически отреагировала на атаку беспилотников в Татарстане

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Недилько Ксения
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян призвала к усилению ударов по Украине после атаки беспилотников на Нижнекамск в Республике Татарстан. Об этом она написала в своих соцсетях, традиционно использовав язык вражды и пообещав финансовую поддержку пострадавшим.
Маргарита Симоньян. Фото: Скриншот с видео росСМИ
В своем сообщении рупор Кремля заявила, что в результате налета БПЛА на объекты в Нижнекамске якобы погибли 12 человек, а еще 39 получили раненых. Поэтому в регионе пришлось объявить траур.
Кроме агрессивных призывов, медиаменеджер решила устроить публичную акцию благотворительности. Она вспомнила своего умершего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, предложив денежную помощь попавшим под удар.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в российском Татарстане утром 10 августа сообщили о масштабной атаке беспилотников. Основной целью, по предварительным данным, мог стать Нижнекамск – один из ключевых центров нефтепереработки и нефтехимии России.