Наговорил себе статью: российскому комику грозит 7 лет тюрьмы за поддержку Украины

В России завели уголовное дело на одного из самых известных комиков России Максима Галкина, который осуждает войну в Украине. Его обвиняют в распространении так называемых фейков об армии страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал российский депутат Роман Худяков на своей странице в Instagram.

Тюрьма. Фото: из открытых источников

"Против Галкина возбуждено уголовное дело. Он наговорил себе статью. И она предусматривает заключение", – порадовался депутат.

Роман Худяков заявил, что Галкину не удастся избежать отнесенности, скрываясь за границей. В той же Турции, где комик любит бывать вместе со своей семьей, его могут очень быстро задержать и экстрадировать в Россию.

Худяков уже даже подсчитал, что с учетом того, что артист уже сказал на публике, ему придется "отмотать" за колючей проволокой примерно 7 лет и это еще без учета того времени, что он проведет в СИЗО.

Отметим, Максим Галкин с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину стал, словно "белой вороной" в России, ведь он не стал молчать, как другие его коллеги по шоу-бизнесу, он публично заявил о том, что осуждает войну против Украины и требует прекратить кровопролитие в Украине. Кроме того, комик до сих пор публично высказывается об ужасах войны и осуждает преступный режим Путина, находясь в Израиле. Он даёт концерты, где тоже говорит о войне и публично осуждает путинский режим. При этом пародист неоднократно признавался в любви своей стране, говорил, что Россия – это не власть.

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