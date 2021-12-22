logo

BTC/USD

48259.16

ETH/USD

3926.16

LTC/USD

153.83

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Нам некуда отступать: Путин объяснил, почему собирается действовать агрессивно
commentss НОВОСТИ Все новости

Нам некуда отступать: Путин объяснил, почему собирается действовать агрессивно

Путин говорит, что России некуда отступать через Украину

22 декабря 2021, 11:37 comments1372
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Президент Владимир Путин заявил во вторник, 21 декабря, что России нет места для отступления в противостоянии с Соединенными Штатами из-за Украины, и она будет вынуждена к жесткому ответу, если Запад не сбросит свою "агрессивную линию". Об этом сообщает Reuters.

Нам некуда отступать: Путин объяснил, почему собирается действовать агрессивно

Российский военнослужащий идет у основного боевого танка Т-72Б3 во время военных учений на Кадамовском полигоне в Ростовской области - Reuters

Путин обратился со своими замечаниями к военным чиновникам, когда Россия добивалась срочного ответа США и НАТО на предложения, которые она высказала на прошлой неделе по поводу обязательных гарантий безопасности от Запада.

"То, что делают США в Украине, у нас на пороге... Они должны понимать, что нам больше некуда отступать. Они думают, что мы будем смотреть бездейственно? Если агрессивная линия наших западных коллег будет продолжаться, мы примем адекватные меры военно-технического реагирования и будем жестко реагировать на недружественные шаги", — сказал Путин.

Путин не объяснил природу этих мер, но его формулировка повторяла то, что ранее использовал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, предупреждающий, что Россия может передислоцировать ядерные ракеты средней дальности в Европе в ответ на то, что она считает агрессивными планами НАТО.

Россия исключает обвинения Украины и США о том, что она, возможно, готовит вторжение в Украину уже в следующем месяце, собирая десятки тысяч российских военных, находящихся в пределах досягаемости границы.

Россия утверждает, что ей нужны обещания Запада, включая обещание не проводить военную деятельность НАТО в Восточной Европе, поскольку ее безопасности угрожают растущие связи Украины с западным альянсом и возможность размещения против нее ракет НАТО на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, 17 декабря, что готов встретиться с Россией для "прямых переговоров тет-а-тет, не важно, в каком формате". Но Москва неоднократно заявляла, что не видит смысла в такой встрече без ясности по повестке дня.

В заявлении Кремля говорится, что Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что восстановление Нормандской группы четырех государств, объединяющей лидеров России, Украины, Франции и Германии, требует конкретных шагов Киева для выполнения существующих мирных соглашений. Украина говорит, что Россия и ее доверенные лица отказываются сотрудничать.

Поскольку западные государства стремятся показать России, что они твердо поддерживают Украину и НАТО, новый канцлер Германии Олаф Шольц также разговаривал по телефону с Путиным.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 21 декабря, исключил личную встречу Байдена и Путина. "Я думаю, что мы должны увидеть, есть ли дипломатический прогресс", – сказал Блинкен на брифинге, когда его спросили, может ли состояться личный саммит, чтобы попытаться ослабить напряженность.

Как сообщали ранее, президент России Владимир Путин обвинил Запад в эскалации напряженности в Европе, заявив, что он неправильно оценил результаты Холодной войны.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/putin-says-russia-has-nowhere-retreat-over-ukraine-2021-12-21/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!