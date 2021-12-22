Нам некуда отступать: Путин объяснил, почему собирается действовать агрессивно

Президент Владимир Путин заявил во вторник, 21 декабря, что России нет места для отступления в противостоянии с Соединенными Штатами из-за Украины, и она будет вынуждена к жесткому ответу, если Запад не сбросит свою "агрессивную линию". Об этом сообщает Reuters.

Российский военнослужащий идет у основного боевого танка Т-72Б3 во время военных учений на Кадамовском полигоне в Ростовской области - Reuters

Путин обратился со своими замечаниями к военным чиновникам, когда Россия добивалась срочного ответа США и НАТО на предложения, которые она высказала на прошлой неделе по поводу обязательных гарантий безопасности от Запада.

"То, что делают США в Украине, у нас на пороге... Они должны понимать, что нам больше некуда отступать. Они думают, что мы будем смотреть бездейственно? Если агрессивная линия наших западных коллег будет продолжаться, мы примем адекватные меры военно-технического реагирования и будем жестко реагировать на недружественные шаги ", — сказал Путин.

Путин не объяснил природу этих мер, но его формулировка повторяла то, что ранее использовал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, предупреждающий, что Россия может передислоцировать ядерные ракеты средней дальности в Европе в ответ на то, что она считает агрессивными планами НАТО.

Россия исключает обвинения Украины и США о том, что она, возможно, готовит вторжение в Украину уже в следующем месяце, собирая десятки тысяч российских военных, находящихся в пределах досягаемости границы.

Россия утверждает, что ей нужны обещания Запада, включая обещание не проводить военную деятельность НАТО в Восточной Европе, поскольку ее безопасности угрожают растущие связи Украины с западным альянсом и возможность размещения против нее ракет НАТО на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, 17 декабря, что готов встретиться с Россией для "прямых переговоров тет-а-тет, не важно, в каком формате". Но Москва неоднократно заявляла, что не видит смысла в такой встрече без ясности по повестке дня.

В заявлении Кремля говорится, что Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что восстановление Нормандской группы четырех государств, объединяющей лидеров России, Украины, Франции и Германии, требует конкретных шагов Киева для выполнения существующих мирных соглашений. Украина говорит, что Россия и ее доверенные лица отказываются сотрудничать.

Поскольку западные государства стремятся показать России, что они твердо поддерживают Украину и НАТО, новый канцлер Германии Олаф Шольц также разговаривал по телефону с Путиным.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 21 декабря, исключил личную встречу Байдена и Путина. "Я думаю, что мы должны увидеть, есть ли дипломатический прогресс", – сказал Блинкен на брифинге, когда его спросили, может ли состояться личный саммит, чтобы попытаться ослабить напряженность.

Как сообщали ранее, президент России Владимир Путин обвинил Запад в эскалации напряженности в Европе, заявив, что он неправильно оценил результаты Холодной войны.

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