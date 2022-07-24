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"Нам жалко украинский народ": Лавров выступил с новым заявлением

Чиновник страны-агрессорки, чье оружие уничтожает украинцев и разрушает города, говорит, что "ему жаль украинцев и украинской истории"

сегодня, 20:18
Автор:

Лиля Воробьева
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Руководитель Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал откровенное заявление, что агрессивная соседская страна намерена изменить законно избранную власть нашей страны.

"Нам жалко украинский народ": Лавров выступил с новым заявлением

Глава МИД России Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Представитель путинского режима отметил, что "ему жаль украинский народ, который заслуживает лучшего" и пообещал, что "Россия поможет украинцам свергнуть антинародный и антиисторический киевский режим", который не дает покоя путинскому режиму.

Об этом информируют пропагандистские СМИ России.

Чиновник страны-агрессорки, чье смертоносное оружие уничтожает украинцев и разрушает цветущие украинские города внезапными ударами, неожиданно говорит, что "ему жаль украинцев и украинской истории".

"Нам жаль украинский народ, который заслуживает лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая разрушается у нас на глазах, и нам жаль тех, кто подвергся государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России", — так выразился глава МИД России.

При этом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сетовал на то, что у нашей страны нет желания идти на переговоры с государством-агрессором. Лавров еще и возмущался тем, что у Украины есть планы по победе РФ в этой войне.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лавров рассказал, чего хочет Россия после "зерновой сделки" с Украиной. После переговоров о вывозе украинского зерна из морских портов Россия готова возобновить с Украиной переговоры по более широкому спектру вопросов. Как передает портал "Комментарии", такую ссылку во время официального визита в Каир озвучил глава МИД России Сергей Лавров во время общения с представителями СМИ.


 



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Источник: https://t.me/tass_agency/148075
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 19:23

У православній банці, один павук - поганий, сварить іншого - гарного. Обидва зацікавлені весь світ занурити у війну.


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