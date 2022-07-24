"Нам жалко украинский народ": Лавров выступил с новым заявлением

Руководитель Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал откровенное заявление, что агрессивная соседская страна намерена изменить законно избранную власть нашей страны.

Глава МИД России Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Представитель путинского режима отметил, что "ему жаль украинский народ, который заслуживает лучшего" и пообещал, что "Россия поможет украинцам свергнуть антинародный и антиисторический киевский режим", который не дает покоя путинскому режиму.

Об этом информируют пропагандистские СМИ России.

Чиновник страны-агрессорки, чье смертоносное оружие уничтожает украинцев и разрушает цветущие украинские города внезапными ударами, неожиданно говорит, что "ему жаль украинцев и украинской истории".

"Нам жаль украинский народ, который заслуживает лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая разрушается у нас на глазах, и нам жаль тех, кто подвергся государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России", — так выразился глава МИД России.

При этом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сетовал на то, что у нашей страны нет желания идти на переговоры с государством-агрессором. Лавров еще и возмущался тем, что у Украины есть планы по победе РФ в этой войне.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лавров рассказал, чего хочет Россия после "зерновой сделки" с Украиной. После переговоров о вывозе украинского зерна из морских портов Россия готова возобновить с Украиной переговоры по более широкому спектру вопросов. Как передает портал "Комментарии", такую ссылку во время официального визита в Каир озвучил глава МИД России Сергей Лавров во время общения с представителями СМИ.

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