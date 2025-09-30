Намерения Путина относительно Украины ужесточились: озвучен тревожный прогноз

Российский диктатор Владимир Путин последними демонстрациями силы пытается навязать Европе принятие концепции так называемых "зон жизненно важных интересов" России. В рамках этого давления Москва побуждает западные страны снизить поддержку Украины и пересмотреть свое военное присутствие в восточноевропейском регионе, заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, в такие "зоны" Россия причисляет Украину, страны Балтии и другие постсоветские государства. Москва фактически выдвигает ультиматум: Европа должна согласиться с этим, отказаться от идеи вступления Украины в НАТО и свернуть военную активность в Польше и Балтии.

"Последние заявления Трампа о помощи странам Балтии свидетельствуют о том, что такой сценарий вполне вероятен. Следует отметить, что Трамп не раз подчеркивал, что это 'война Байдена', а не его война", — отметил Золотарев.

Политолог также подчеркнул, что внутри США обостряются внутренние противоречия – борьба между Демократической партией, трампистами и глобалистами. В частности, события вокруг похорон Чарли Кирка стали своеобразным маркером напряжения, которое будет только нарастать. В этом контексте, по словам эксперта, война в Украине для Трампа выглядит "дополнительным бременем", а не приоритетом.

"С другой стороны, риторика Кремля, когда он говорит, что ему есть чем ответить силой, прежде всего адресована европейской аудитории. Путин стремится показать, что не блефует и готов пойти на радикальные действия, в том числе на применение ядерного оружия", — подытожил Золотарев.

