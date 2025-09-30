logo_ukra

BTC/USD

113953

ETH/USD

4187.61

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Наміри Путіна щодо України стали ще жорсткішими: озвучено тривожний прогноз
commentss НОВИНИ Всі новини

Наміри Путіна щодо України стали ще жорсткішими: озвучено тривожний прогноз

Політолог Андрій Золотарьов вважає, що Москва сприймає Україну та інші держави як зони впливу, а коментарі Трампа свідчать про нерішучість Заходу перед тиском Кремля.

30 вересня 2025, 07:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російський диктатор Володимир Путін останніми демонстраціями сили намагається нав’язати Європі прийняття концепції так званих "зон життєво важливих інтересів" Росії. У межах цього тиску Москва спонукає західні країни зменшити підтримку України та переглянути свою військову присутність у східноєвропейському регіоні, заявив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Наміри Путіна щодо України стали ще жорсткішими: озвучено тривожний прогноз

Фото: з відкритих джерел

За його словами, до таких "зон" Росія зараховує Україну, країни Балтії та інші пострадянські держави. Москва фактично висуває ультиматум: Європа має погодитися з цим, відмовитися від ідеї вступу України до НАТО та згорнути військову активність у Польщі та Балтії.

"Останні заяви Трампа щодо допомоги країнам Балтії свідчать про те, що такий сценарій цілком імовірний. Слід зазначити, що Трамп не раз підкреслював, що це 'війна Байдена', а не його війна", — зазначив Золотарьов. 

Політолог також наголосив, що всередині США загострюються внутрішні суперечності — боротьба між Демократичною партією, трампістами та глобалістами. Зокрема, події навколо похорону Чарлі Кірка стали своєрідним маркером напруги, яка лише наростатиме. В цьому контексті, за словами експерта, війна в Україні для Трампа виглядає "додатковим тягарем", а не пріоритетом.

"З іншого боку, риторика Кремля, коли він каже, що йому є чим відповісти силою, насамперед адресована європейській аудиторії. Путін прагне показати, що не блефує і готовий піти на радикальні дії, в тому числі на застосування ядерної зброї", — підсумував Золотарьов. 

Як вже писали "Коментарі", у Росії сотні громадян зібралися біля адміністрації Володимира Путіна, щоб подати особисті звернення до кремлівської влади. Як повідомляють місцеві ЗМІ, люди обурені загальною ситуацією в країні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://glavred.net/war/putin-poslal-signal-zapadu-po-ukraine-kakaya-cel-kremlya-i-chego-zhdat-dalshe-10702472.html
Теги:

Новини

Всі новини