Путін перестав задовольняти росіян: біля Кремля відбулося щось надзвичайне

У Росії сотні громадян зібралися біля адміністрації Володимира Путіна, щоб подати особисті звернення до кремлівської влади. Як повідомляють місцеві ЗМІ, люди обурені загальною ситуацією в країні.

Фото: скріншот

За інформацією російських видань, активісти утворили довжелезну чергу, щоб звернутися з протестом щодо захисту природно охоронюваних територій Москви та області, які раніше мали статус ООПТ, але були переведені у категорію з меншим рівнем захисту. Також вони протестують проти будівництва платних зони стоянок і доріг, що пролягають через ліси.

Учасники акцій наголошують, що влада ігнорує думку місцевих жителів при реалізації масштабних інфраструктурних проєктів.

Одна з активісток розповідає: "Ми вже зібрали понад 12 тисяч підписів за збереження зелених зон… Наприкінці минулого року Собянін знизив статус усіх 146 захищених зелених садово-паркових об’єктів Москви. Тепер дозволяють будувати будь-які капітальні об’єкти".

Люди виражають гнів через відчуття несправедливості: "Ми бачимо, що нас повністю ігнорують, забудова поширюється, наш голос ніхто не чує".

Серед колективних гасел звучать: "Не дайте загинути нашому природному надбанню!", "Поважайте права людини!", "Збережіть Лосиний острів!" та "Дійте відповідно до Конституції!".

Екоактивістка емоційно розповіла: "У мене є фотографія лося, але інша — де він на колінах. Він стоїть на колінах, бо у нас на Лосиному острові ведуть незаконне будівництво дороги через межі національного парку федерального значення".

Серед протестувальників — і ті, хто має особисті питання до влади. Одна з активісток, що має інвалідність і залишилася без єдиного житла, заявляє: "Ми вже втомилися рахувати їхні мільярди. Це вже навіть не сейфи — кімнати. Не нажеруться вони ніяк. Як можна ненавидіти свій народ, свою країну так сильно?"

