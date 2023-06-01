Напился и хотел убить себя: стало известно о новой попытке суицида Медведева

Очередная драматическая история в среде кремлевской элиты. К тому, что у кремлевского руководителя Владимира Путина немало проблем, связанных со здоровьем, так и "запасной президент РФ" Дмитрий Медведев будто напился до такого состояния, что хотел осуществить попытку суицида. Об этом сообщает Telegram-канал Генерал СВР .

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Как там сообщают, родные чиновника Совбеза РФ, бывшего российского президента Медведева беспокоятся ухудшением состояния его физического и психического здоровья и все это связано с алкогольной зависимостью.

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"Медведев тяжело выходит из "запоя" и в трезвом состоянии в основном находится в депрессии. Рекомендации врачей Дмитрий Анатольевич отказывается выполнять категорически", — утверждается в информации.

Родные и охранники Медведева вспоминают о недавней неудавшейся попытке самоубийства. Бывший президент, будучи в состоянии опьянения, будто бы "пытался нанести себе колотые раны живота и груди столовым ножом".

"Все закончилось царапинами, легкими порезами и синяками, но это уже вторая попытка Медведева покончить жизнь самоубийством. На этот раз экс-президент предсмертных записок не писал, видимо, решение было спонтанным", — подытожили в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев назвал вечного врага России. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на слова британского руководителя МИД, утверждающего, что Украина имеет право атаковать территорию Россию для защиты своих границ. Министр иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли после атаки неизвестных дронов по Москве сделал предположение, что Украина имеет право совершать нападения на Россию в целях самообороны.