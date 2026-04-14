Головна Новини Світ Росія Спротив у серці Москви: протестувальники провели акцію прямо на Червоній площі
Спротив у серці Москви: протестувальники провели акцію прямо на Червоній площі

«Голос опору звучить у центрі столиці агресора»: партизани «АТЕШ» вийшли на акцію в Москві

14 квітня 2026, 16:20
Недилько Ксения

Партизанський рух "АТЕШ" продемонстрував свою присутність у самому центрі російської столиці. Незважаючи на безпрецедентні заходи безпеки, активісти провели сміливу акцію прямо під стінами Кремля.

Згідно з повідомленням руху, "наші агенти зафіксували прогулянку Червоною площею в Москві з листівками "АТЕШ", у яких містилися заклики долучатися до лав спротиву. Організатори підкреслюють, що навіть за умов тотального стеження знаходяться ті, хто готовий кинути виклик системі.

Представники руху зазначають, що "навіть у центрі столиці держави-агресора є люди, які не бояться висловлювати свою позицію" та відкрито виступають проти воєнної агресії, ініційованої путінським режимом. Вони наголосили, що попри цензуру, "голос спротиву продовжує звучати — прямо в серці Москви".

Партизани закликають небайдужих приєднуватися до їхньої діяльності, адже кожен внесок наближає падіння режиму.

                                                                                                                                                               

Спротив у серці Москви: протестувальники провели акцію прямо на Червоній площі - фото 2
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у центрі російської столиці стався інцидент за участю студента коледжу, який вирішив у незвичний спосіб висловити свій політичний протест. Як повідомляють медіаресурси, об’єктом атаки став саркофаг із тілом Володимира Леніна.

За даними слідства, 8 квітня Костянтин Бодунов, перебуваючи в Мавзолеї, спочатку намагався завдати кількох ударів по захисній споруді усипальниці, а згодом поцілив у неї власним мокасином. Порушника оперативно затримали правоохоронці.



