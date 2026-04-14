«Народ вас боїться»: ексзірка «Дому-2» Вікторія Боня попередила Путіна про назріваючий бунт

Популярна російська блогерка та колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2" Вікторія Боня, яка зараз мешкає в Монако, записала резонансне 18-хвилинне відеозвернення до Володимира Путіна. У ролику, опублікованому для її багатомільйонної аудиторії, вона стверджує, що російський диктатор "багато чого не знає" про реальне життя в країні.

Боня наголосила, що в Росії панує атмосфера тотального страху перед владою. "Народ вас боїться, блогери, артисти бояться, губернатори вас бояться", — заявила вона, додавши, що між очільником Кремля та громадянами виросла "товста стіна", яка приховує правду.

Блогерка виокремила п’ять гострих проблем, про які, на її думку, не доповідають Путіну: ігнорування наслідків повені в Дагестані, екологічну катастрофу в Анапі, дозвіл на полювання на червонокнижних тварин, знищення худоби в Новосибірській області та блокування соцмереж, що нищить малий бізнес.

За словами Боні, ситуація в країні критична: "Люди зараз кричать щосили. У них відібрали останнє і продовжують відбирати. Бізнес помирає". Вона підкреслила, що одним із найпопулярніших запитів серед росіян став пошук способів еміграції.

Наприкінці звернення блогерка попередила, що терпіння людей не безмежне, оскільки влада надто сильно "стискає в пружину" народ, і зауважила: "одного разу ця пружина вистрілить".

