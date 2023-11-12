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Народная артистка СССР в своем лицемерном шоу использовала детей из Донбасса

Александра Пахмутова спела вместе с украинскими детьми на своем концерте

сегодня, 23:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Известная в России знаменитость Александра Пахмутова, песни которой любит Владимир Путин, организовала циничную затею в честь своего дня рождения.

Народная артистка СССР в своем лицемерном шоу использовала детей из Донбасса

Александра Пахмутова (фото из открытых источников)

Почтенную дату, собственно 94-летие народная артистка бывшего СССР отмечала на территории пансионата в подмосковных Снегирях, где живут украинские дети из временно оккупированного Донецкого региона. Больше всего это депортированные несовершеннолетние украинцы.


Во время праздничной церемонии Пахмутова играла на пианино свои прошлые хиты, а детей заставили петь. Об этом написали и показали русские пропагандистские СМИ.

Дети из оккупированного РФ Донецкого региона пели песню "Птица счастья". Шлягер ранее пел украинский певец из села Немировка Хмельницкой области Николай Гнатюк, в его исполнении она была очень популярной.

Сейчас в честь юбилейного дня рождения российской знаменитости выучить песню заставили детей из Донбасса.

Также с 94-летием Пахмутову поздравил сам хозяин Кремля Путин, благодаря ей за вдохновенное творчество, которое "пользуется всенародной любовью". Однако недавно сама юбилярша поблагодарила кремлевского вождя. Сделала это Пахмутова сразу после того, как был оккупирован в Крыму.

В тот момент, в 2014 году, Пахмутова и ее муж встретились с Владимиром Путиным и провозгласили: "Мы ваши болельщики! Спасибо вам за Крым".

По этой причине бывшая народная артистка СССР в 2018 году была внесена в базу "Миротворец".

Народная артистка СССР в своем лицемерном шоу использовала детей из Донбасса - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что а кторка из "Кавказской пленницы" сделала безумное заявление о защите Донбасса РФ . Российская знаменитость Наталья Варлей, которая уже не молчит о полномасштабном военном вторжении и активно подыгрывает российской пропаганде, обнародовала очередные фейки о ситуации на временно оккупированном Донбассе. Она заявляет, что побывала на Донбассе в 2015 году и будто все увидела воочию.



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