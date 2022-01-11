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"Нас интересуют только результаты": Россия заявила, что не позволит затянуться переговорам с США

Россия говорит, что не настроена оптимистично по поводу переговоров с США

сегодня, 16:30
Автор:

Карина Ожерельева
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Россия заявила во вторник, 11 января, что не настроена оптимистично после первого раунда переговоров с Соединенными Штатами по поводу кризиса в Украине и не допустит, чтобы требования по гарантиям безопасности со стороны Запада долго рассматривались. Об этом сообщает Reuters.

"Нас интересуют только результаты": Россия заявила, что не позволит затянуться переговорам с США

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков принимают участие в переговорах по безопасности в Представительстве США в Женеве - Reuters

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры в Женеве прошли открыто, предметно и прямо, но Россию интересуют только результаты.

"Здесь нет четких терминов, никто их не устанавливает – есть только позиция России, что нас не устроит бесконечное затягивание этого процесса", – сказал Песков.

Россия подтолкнула Запад к столу переговоров, сгруппировав войска у границы Украины, поскольку она выдвигает набор дальновидных требований, которые не позволят Украине присоединиться к НАТО.

Вашингтон заявил, что не может принять эти требования, хотя он готов задействовать другие аспекты предложений России, обсуждая развертывание ракет или ограничение размера военных учений.

Песков сказал, что ситуация станет яснее после двух следующих раундов переговоров, которые Россия должна провести на этой неделе – с НАТО в Брюсселе 12 января и с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене 13 января.

После первой сессии переговоров в Женеве российские и американские переговорщики не разрешили свои разногласия.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что у обеих сторон "в определенном смысле противоположные взгляды". Он сказал журналистам: "Для нас абсолютно обязательно сделать так, чтобы Украина никогда, никогда, никогда не стала членом НАТО".

Президент США Джо Байден в двух разговорах в прошлом месяце предупредил Путина, что любая новая российская агрессия приведет к серьезным экономическим издержкам в виде беспрецедентных санкций. Путин ответил, что такие шаги будут колоссальной ошибкой и приведут к полному разрыву отношений.

Как сообщали ранее "Комментарии", США заявляют об отсутствии прорыва в переговорах с Россией по поводу кризиса на границе с Украиной.


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Источник: https://www.reuters.com/world/us/kremlin-says-its-not-optimistic-us-talks-wont-let-them-drag-2022-01-11/
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Обсуждения

Пенсіонер Петренко

сегодня, 17:06

Пєсков , такої країни , як "Россія" НЕ ІСНУЄ й НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО ні юридично , ні фактично . Були угро-фінські племена , жінок яких згвалтувала татаро-монгольська орда , в результаті чого утворився Мошковський улус Кримсько-татарського ханства , з якого згодом й утворилася Мошковія ( Мошковське царство ) . Петро1 перетворив Мошковію на імперію , вкравши для неї назву "Россійская" ( " Мошковська" для незаконнонародженого сина грузинського князька неблагородно звучало ) . Ту імперію комунусти перейменували в СРСР , при розпаді якого й утворилася ерефія ( РФ ) , тобто "Россійская Фєдєрація" , яка поки що існує й донині . Отже Є ЕРЕФІЯ . Відповідно й НЕ ІСНУЄ ніяких "русскіх" , а є мошковіти ( враховуючи їх походження ) , або ж ерефці ( враховуючи теперішню назву їх країни ) Пєсков , вчи "грамматіку" і "мошковскій язик " !

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