Настоящая катастрофа для Путина: почему Кремль не может наладить выпуск Ту-160М

Россия уже около десяти лет пытается наладить серийное производство стратегических бомбардировщиков Ту-160М, однако темпы выпуска остаются значительно ниже первоначальных ожиданий. О трудностях восстановления производства на Казанском авиационном заводе пишет DefenseRomania.

Ту-160М. Фото: из открытых источников

По данным издания, главной проблемой стало не столько проектирование модернизированного самолета, сколько восстановление производственных цепочек и оборудования, часть которого длительное время не использовалась. Для выпуска крупных титановых элементов конструкции предприятию пришлось возвращать в строй тяжелые установки электронно-лучевой сварки и вакуумные печи.

Внешне Ту-160М напоминает советский самолет, однако, как утверждают представители российской авиационной промышленности, около 80% его систем подверглись изменениям. Модернизация затронула электронику, навигацию, радиоэлектронную борьбу и управление вооружением. Также бомбардировщик получил усовершенствованные двигатели НК-32.

Но техническое обновление не устранило производственных проблем. DefenseRomania связывает задержки с коррупционными расследованиями, срывом сроков модернизации цехов и трудностями с поставками оборудования. Дополнительным препятствием стали санкции, ограничившие доступ России к ряду западных технологий и электронных компонентов.

Программу возобновления производства запустили в 2016 году, рассчитывая завершить обновление заводских мощностей к 2020-му. Однако, по данным публикации, модернизация затянулась, а первоначальные планы выпуска 50 самолетов сменились контрактом на десять машин на период 2018-2027 годов.

Первый Ту-160М, собранный с нуля после распада СССР, совершил полет в январе 2022 года. Сроки последующих поставок неоднократно переносились. По утверждению издания, к концу 2025 года официально были приняты лишь два бомбардировщика, причем не было ясно, являлись ли они полностью новыми самолетами или модернизированными машинами на базе старых корпусов.

Сейчас завод, по оценке авторов материала, способен выпускать не более одного-двух бомбардировщиков в год. Дефицит квалифицированных инженеров и рабочих, а также уязвимость самолетов на аэродромах осложняют перспективы быстрого наращивания стратегической авиации России.

Читайте также на портале "Комментарии" - Кремль ждет Уиткоффа: какие сигналы Путин хочет получить от США по Украине.



