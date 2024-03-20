Настоящая российская оппозиция сделала жесткое заявления и обратилась к миру с призывом

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Ткачик Олеся
Как указано в заявлении, 15-17 марта 2024 года в России состоялось электоральное мероприятие, которое действующий режим пытался представить россиянам и мировому обществу как "выборы". В реальности все стали свидетелями очередного преступного действия, квалифицируемого как узурпация власти.
Владимир Путин
В заявление подчеркивается, что за время своего существования путинский режим совершил многочисленные преступления против граждан России и других государств, в том числе ликвидировал базовые права и свободы российских граждан, уничтожил конституционные институты власти, запретил деятельность национальных, республиканских и региональных партий, развязал кровавые войны против народов Чеченской республики Ичкерии, Грузии, Украины, других стран, последовательно уничтожал идентичность, культуру, языки и самоуправление народов, населяющих территорию Российской Федерации. С 2014 года путинский режим проводит преступные "референдумы" и "выборы" на оккупированных украинских территориях.
В заявление подчеркивается, что организация и проведение путинским режимом электорального мероприятия, агитация за него, а также активное участие в нем являются преступлениями. Голосование на псевдовыборах также по сути является соучастием в этом преступлении, содействием путинизму в его заявлениях о том, что "голосование" отражает волю большинства.
Также делегаты съезда обратились к парламентам и правительствам стран мира с призывом не признавать Путина президентом Российской Федерации, не признавать Государственную Думу парламентом, признать путинский режим и все его институты нелегитимными, а Путина – узурпатором власти и самопровозглашенным диктатором.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путину на выборах нарисовали победу.
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