Настоящая российская оппозиция сделала жесткое заявления и обратилась к миру с призывом

Как указано в заявлении, 15-17 марта 2024 года в России состоялось электоральное мероприятие, которое действующий режим пытался представить россиянам и мировому обществу как "выборы". В реальности все стали свидетелями очередного преступного действия, квалифицируемого как узурпация власти.

Владимир Путин

В заявление подчеркивается, что за время своего существования путинский режим совершил многочисленные преступления против граждан России и других государств, в том числе ликвидировал базовые права и свободы российских граждан, уничтожил конституционные институты власти, запретил деятельность национальных, республиканских и региональных партий, развязал кровавые войны против народов Чеченской республики Ичкерии, Грузии, Украины, других стран, последовательно уничтожал идентичность, культуру, языки и самоуправление народов, населяющих территорию Российской Федерации. С 2014 года путинский режим проводит преступные "референдумы" и "выборы" на оккупированных украинских территориях.

"Электоральное мероприятие 15-17 марта 2024 года является грубым нарушением международных избирательных стандартов. Отсутствие свободного выдвижения оппозиционных кандидатов, невозможность проведения ими предвыборных кампаний, жестокие репрессии против активистов и организаций гражданского общества, уничтожение института независимых наблюдателей делают так называемые "выборы" циничной имитацией демократического процесса" , — сказано в заявлении.

В заявление подчеркивается, что организация и проведение путинским режимом электорального мероприятия, агитация за него, а также активное участие в нем являются преступлениями. Голосование на псевдовыборах также по сути является соучастием в этом преступлении, содействием путинизму в его заявлениях о том, что "голосование" отражает волю большинства.

"Съезд народных депутатов и Лига Свободных Наций призывают правительства, парламенты, международные организации не поддаваться обману Кремля, ввести санкции против организаторов и участников псевдовыборов, добиваться демонтажа имперского центра и обеспечения всем гражданам, населяющим Российскую Федерацию, права голоса, а всем народам – возможности для их самоопределения", — сказано в заявлении.

Также делегаты съезда обратились к парламентам и правительствам стран мира с призывом не признавать Путина президентом Российской Федерации, не признавать Государственную Думу парламентом, признать путинский режим и все его институты нелегитимными, а Путина – узурпатором власти и самопровозглашенным диктатором.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путину на выборах нарисовали победу.



