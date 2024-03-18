ЦИК России объявил о победе Путина на "выборах": какие итоговые результаты

Российский Центризбирком закончил подсчет голосов на "выборах президента" России, в которых не принимал участия ни один оппозиционный кандидат. Вполне ожидаемо "победителем" назначили диктатора Владимир Путина. Как передает портал "Комментарии", утверждается, что российскому Центризбиркому удалось подсчитать все голоса в 140-миллионой стране менее чем за сутки. По результатам обработки 100% протоколов, Владимиру Путину нарисовали аж 87,28%.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Остальные голоса ЦИК распределил между техническими кандидатами, которых внесли в бюллетени для придания мнимой правдоподобности "избирательному процессу". Так, коммунист Николай Харитонов получил 4,31% голосов, псевдо-оппозиционер Владислав Даванков – 3,85%, соратник покойного Жириновского Леонид Слуцкий – 3,2%.

Интересно, что пункт "Против всех" из российских бюллетеней давно убрали, чтобы он не мог конкурировать с Путиным.

Читайте также на портале "Комментарии" — фарсовые выборы президента Российской Федерации, превратившиеся в шоу одного актера – Владимира Путина, которому придумали 87% поддержки, вызвали предсказуемо негативную реакцию среди лидеров демократических стран. И не менее предсказуемую позитивную – от представителей автократических режимов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал происшедшее имитацией выборов, акцентировав, что Путин "заболел властью" и делает всё, чтобы править пожизненно. Эксперты продолжают делиться с порталом "Комментарии" своими мнениями о перевыборах Путина и дальнейшем развитии ситуации, в том числе, касательно российско-украинской войны.

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