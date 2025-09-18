Наступило то самое время: почему именно сейчас Путин может согласиться начать переговоры о мире

Серия прицельных ударов ВСУ по российским НПЗ может все-таки заставить российского диктатора Владимира Путина начать реальные переговоры о прекращении войны. Экономические основы Москвы уже серьезно подорваны. И теперь самое время администрации США сказать свое слово. Дональд Трамп может объединить экономические санкции с "кинетической кампанией Киева", чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров. Об этом пишет Forbes, цитируя слова Люка Коффи, старшего научного сотрудника Института Гудзона.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Экспорт российской нефти остается ее экономическим спасательным кругом. Именно поэтому президент Трамп так много внимания уделяет этому вопросу", — подчеркнул Коффи.

В публикации говорится, что Удары ВСУ уже повредили от 17 до 21% нефтеперерабатывающих мощностей России. На прошлой неделе беспилотники добрались до объекта в 1500 км от границы. Это не только вызвало топливный кризис, но и заставило Кремль распределять дефицитные средства ПВО, уменьшая их количество на фронте.

Отмечается, что цены на топливо внутри России выросли примерно на 25%, а дефицит особенно ощущается в отдаленных регионах и в оккупированном Крыму.

"Самым большим активом России всегда были ее размеры. Но с появлением нового арсенала дронов это преимущество превращается в слабость. России не хватает средств, чтобы прикрыть всю территорию", — объясняет Коффи.

Продажи бензина марки А-92 на Петербургской бирже 16 сентября упали на 21,7%, до 15,6 тыс. тонн, что стало минимальным показателем с 2023 года. В то же время Продажи А-95 сократились к предыдущему дню на 15,5%, до 12,06 тыс. тонн. Суммарная реализация бензина на бирже сократилась на 19,1%, до 27,7 тыс. тонн. В сообщении говорится, что сокращение биржевых продаж бензина напрямую связано с внеплановыми остановками некоторых крупных российских НПЗ. При этом, в сообщении не указывают причину остановки, которой, вероятно, являются атаки украинских дронов.



