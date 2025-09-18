Настав той самий час: чому саме зараз Путін може погодитися розпочати переговори про мир

Серія прицільних ударів ЗСУ по російських НПЗ може таки змусити російського диктатора Володимира Путіна розпочати реальні переговори про припинення війни. Економічні засади Москви вже серйозно підірвано. І тепер саме час адміністрації США сказати своє слово. Дональд Трамп може поєднати економічні санкції з "кінетичною кампанією Києва", щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів. Про це пише Forbes, цитуючи слова Люка Коффі, старшого наукового співробітника Інституту Гудзона.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"Експорт російської нафти залишається її економічним рятувальним колом. Саме тому президент Трамп так багато уваги приділяє цьому питанню", — наголосив Коффі.

У публікації йдеться, що Удари ЗСУ вже пошкодили від 17 до 21% нафтопереробних потужностей Росії. Минулого тижня безпілотники дісталися об'єкту за 1500 км від кордону. Це не лише викликало паливну кризу, а й змусило Кремль розподіляти дефіцитні засоби ППО, зменшуючи їхню кількість на фронті.

Зазначається, що ціни на пальне в Росії зросли приблизно на 25%, а дефіцит особливо відчувається у віддалених регіонах та в окупованому Криму.

"Найбільшим активом Росії завжди були її розміри. Але з появою нового арсеналу дронів ця перевага перетворюється на слабкість. Росії не вистачає коштів, щоб прикрити всю територію", — пояснює Коффі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Росії оптовий продаж бензину знизився до дворічного мінімуму, ціни б'ють рекорди, а дефіцит загострюється в регіонах РФ через високий попит серед аграріїв та зупинення НПЗ після атак українських дронів.

Продаж бензину марки А-92 на Петербурзькій біржі 16 вересня впав на 21,7%, до 15,6 тис. тонн, що стало мінімальним показником з 2023 року. У той же час Продаж А-95 скоротився до попереднього дня на 15,5%, до 12,06 тис. тонн. Сумарна реалізація бензину на біржі скоротилася на 19,1% до 27,7 тис. тонн. У повідомленні йдеться, що скорочення біржових продажів бензину безпосередньо пов'язане із позаплановими зупинками деяких великих російських НПЗ. При цьому у повідомленні не вказують причину зупинки, якою, ймовірно, є атаки українських дронів.



