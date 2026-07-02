Наступление Путина захлебнулось: в США подсчитали катастрофическое падение темпов продвижения РФ

Летнее наступление российской армии в 2026 году не принесло Кремлю оперативных успехов, на которые рассчитывало военное руководство РФ. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), сравнив темпы продвижения российских войск с аналогичным периодом прошлого года.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По подсчетам экспертов, в июне российским подразделениям удалось захватить или занять лишь около 30 квадратных километров украинской территории. Средний темп продвижения составил всего 1,01 квадратного километра в сутки. Для сравнения, в июне 2025 года армия РФ продвигалась в среднем более чем на 16 квадратных километров ежедневно, захватив за месяц свыше 480 квадратных километров.

В ISW отмечают, что российское наступление постепенно теряет темп уже несколько месяцев подряд. С ноября прошлого года скорость продвижения армии РФ неуклонно снижается, а попытки компенсировать ситуацию новыми атаками не привели к ожидаемому результату.

Аналитики также обращают внимание, что российским войскам до сих пор не удалось нивелировать последствия украинских контратак, проведенных в конце 2025-го и весной 2026 года на Купянском и Александровском направлениях.

Наиболее заметное продвижение оккупационные силы демонстрируют в районе Константиновки Донецкой области, которую российское командование рассматривает как главное направление нынешней наступательной кампании. Однако даже там успехи носят исключительно тактический характер и достигаются ценой значительных потерь.

В ISW подчеркивают, что за более чем год российская армия не смогла перейти к маневренной войне. Большинство территориальных приобретений происходят медленно, буквально "ползучими" темпами, что свидетельствует об отсутствии возможностей для масштабного оперативного прорыва.

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