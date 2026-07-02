Наступ Путіна захлинувся: у США підрахували катастрофічне падіння темпів просування РФ

Літній наступ російської армії у 2026 році не приніс Кремлю оперативних успіхів, на які розраховувало військове керівництво РФ. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), порівнявши темпи просування російських військ з аналогічним періодом минулого року.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За підрахунками експертів, у червні російським підрозділам удалося захопити або зайняти лише близько 30 квадратних кілометрів української території. Середній темп просування становив лише 1,01 квадратного кілометра на добу. Для порівняння, у червні 2025 року армія РФ просувалася в середньому на понад 16 квадратних кілометрів щодня, захопивши за місяць понад 480 квадратних кілометрів.

В ISW зазначають, що російський наступ поступово втрачає темп уже кілька місяців поспіль. З листопада минулого року швидкість просування армії РФ неухильно знижується, а спроби компенсувати ситуацію новими атаками не призвели до очікуваного результату.

Аналітики також звертають увагу, що російським військам досі не вдалося нівелювати наслідки українських контратак, проведених наприкінці 2025-го та навесні 2026 року на Куп'янському та Олександрівському напрямках.

Найбільш помітний поступ окупаційні сили демонструють у районі Костянтинівки Донецької області, яку російське командування розглядає як головний напрямок нинішньої наступальної кампанії. Однак навіть там успіхи мають виключно тактичний характер і досягаються ціною значних втрат.

У ISW наголошують, що за більш як рік російська армія не змогла перейти до маневреної війни. Більшість територіальних надбань відбуваються повільно, буквально "повзучими" темпами, що свідчить про відсутність можливостей для масштабного оперативного прориву.

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