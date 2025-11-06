logo

Мир Россия НАТО готовится к блокаде Калининграда: почему в Кремле подымают панику
commentss НОВОСТИ Все новости

НАТО готовится к блокаде Калининграда: почему в Кремле подымают панику

В ЦПД объяснили, почему Кремль распространяет фейки о "подготовке НАТО к блокаде Калининграда"

6 ноября 2025, 07:10
Российская пропаганда продолжает наращивать кампанию по распространению дезинформации о "подготовке стран НАТО к нападению на РФ". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО.

НАТО готовится к блокаде Калининграда: почему в Кремле подымают панику

Калининград. Фото: из открытых источников

Отмечается, что российские пропагандисты активно тиражируют интервью заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко, где он утверждает, что "НАТО на учениях отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области" одновременно с "накачкой региона силами и средствами".

В ЦПД подчеркнули, что это типичная манипуляция Кремля, так как меры по усилению защиты стран НАТО в ответ на многочисленные российские провокации и угрозы применения силы против стран Балтии, Польши, Финляндии и других членов Альянса, выдаются за подготовку к нападению на Россию.

"Распространяя подобные манипуляции, Кремль пытается оправдать агрессивную политику РФ, создать у россиян иллюзию "западной угрозы" и ощущение "окруженной крепости", — объясняют аналитики ЦПД.

Аналитики ЦПД придерживаются мнения, что реальная цель этой пропаганды — еще большая милитаризация России и оправдание возможной войны со странами НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" - союзники по НАТО могут проиграть "следующий решающий конфликт в Европе", если уже сейчас не нарастят темпы развития систем вооружения. Такое мнение во время конференции Defence IQ International Fighter высказал командующий ВВС Швеции Йонас Викман.

"Если мы не сможем развиваться более быстрыми темпами, если не сможем внедрять инновации и учиться под давлением, как это делает Украина, мы можем проиграть будущую войну с Россией", — предупредил главнокомандующий.




Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16129
