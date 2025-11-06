НАТО готовится к блокаде Калининграда: почему в Кремле подымают панику

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российская пропаганда продолжает наращивать кампанию по распространению дезинформации о "подготовке стран НАТО к нападению на РФ". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО.
Калининград. Фото: из открытых источников
Отмечается, что российские пропагандисты активно тиражируют интервью заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко, где он утверждает, что "НАТО на учениях отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области" одновременно с "накачкой региона силами и средствами".
В ЦПД подчеркнули, что это типичная манипуляция Кремля, так как меры по усилению защиты стран НАТО в ответ на многочисленные российские провокации и угрозы применения силы против стран Балтии, Польши, Финляндии и других членов Альянса, выдаются за подготовку к нападению на Россию.
Аналитики ЦПД придерживаются мнения, что реальная цель этой пропаганды — еще большая милитаризация России и оправдание возможной войны со странами НАТО.
Читайте также на портале "Комментарии" - союзники по НАТО могут проиграть "следующий решающий конфликт в Европе", если уже сейчас не нарастят темпы развития систем вооружения. Такое мнение во время конференции Defence IQ International Fighter высказал командующий ВВС Швеции Йонас Викман.