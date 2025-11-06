НАТО готується до блокади Калінінграда: чому у Кремлі піднімають паніку

Російська пропаганда продовжує нарощувати кампанію щодо поширення дезінформації про "підготовку країн НАТО до нападу на РФ". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО.

Калінінград. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що російські пропагандисти активно тиражують інтерв'ю заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка, де він стверджує, що "НАТО на навчаннях відпрацьовує сценарій блокування Калінінградської області" одночасно з "накачуванням регіону силами та засобами".

У ЦПД наголосили, що це типова маніпуляція Кремля, оскільки заходи щодо посилення захисту країн НАТО у відповідь на численні російські провокації та загрози застосування сили проти країн Балтії, Польщі, Фінляндії та інших членів Альянсу видаються за підготовку до нападу на Росію.

"Поширюючи подібні маніпуляції, Кремль намагається виправдати агресивну політику РФ, створити у росіян ілюзію "західної загрози" та відчуття "оточеної фортеці", — пояснюють аналітики ЦПД.

Аналітики ЦПД дотримуються думки, що реальною метою цієї пропаганди є ще більша мілітаризація Росії та виправдання можливої війни з країнами НАТО.

Читайте також на порталі "Коментарі" — союзники НАТО можуть програти "наступний вирішальний конфлікт у Європі", якщо вже зараз не наростять темпи розвитку систем озброєння. Таку думку під час конференції Defence IQ International Fighter висловив командувач ВПС Швеції Йонас Вікман.

"Якщо ми не зможемо розвиватися швидшими темпами, якщо не зможемо впроваджувати інновації та вчитися під тиском, як це робить Україна, ми можемо програти майбутню війну з Росією", — попередив головнокомандувач.



