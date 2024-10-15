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НАТО хочет развалить РФ как когда-то Советский Союз

В Госдуме считают, что НАТО пытается развалить Россию, как когда-то Советский Союз

сегодня, 15:02
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Ткачик Олеся

У нового командования НАТО есть первоочередные задача, а именно: попытки истощить Россию, а также продвинуть инфраструктуру Альянса на Восток, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

НАТО хочет развалить РФ как когда-то Советский Союз

НАТО и Россия

По его словам, Североатлантический альянс во главе с Соединенными Штатами поддерживают и финансируют войну в Украине. Чепа считает, что с появлением нового генсека Марка Рютте глобально ничего не изменилось. Он считает, что перед НАТО стоит задача по истощению России.

При этом Чепа выразил уверенность в том, что появление нового командования является некой попыткой затянуть конфликт в Украине, от которого в первую очередь якобы страдают граждане республики.

"Это то же, что происходило в 70–х годах. Тогда Советский Союз не выдержал и рухнул, создались такие условия. Сейчас то же пытаются сделать с Россией, но добиться этого не удастся", — сказал Чепа.

При этом известно, что генсек НАТО Марк Рютте заявил, что новое командование альянса по координации поставок оружия в Украину может изменить ход войны. Новое командование альянса расположится в немецком городе Висбаден.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Марк Рютте заявил о том, что страны Запада и дальше продолжать делать все, чтобы путинский режим потерпел фиаско в Украине, а Киев вышел из войны победителем. Это главный месседж в послании российскому диктатору Владимиру Путину. Марк Рютте подчеркнул, НАТО не запугают российские угрозы. Военный блок продолжит оказывать решительную поддержку Киеву. Генсек произнес эти слова в понедельник, выступая в казармах Клэй — американской базе, где находится штаб-квартира новой миссии, получившей название "Помощь НАТО в обеспечении безопасности и подготовке кадров для Украины".




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/10/15/24155641.shtml?updated
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