НАТО пора поставить на место: с каким важным заявление обратился Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с очередным резким заявлением, призвав Россию перейти к более жестким действиям против государств НАТО, которые оказывают военную помощь Украине. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров. Фото: из открытых источников

По словам Кадырова, Москва не должна ограничиваться боевыми действиями исключительно на территории Украины. Он заявил, что, по его мнению, Россия должна рассмотреть возможность нанесения ударов по странам, которые поставляют Киеву вооружение, предоставляют разведывательную информацию и оказывают другую поддержку.

Кроме того, глава Чечни подчеркнул, что подразделения, подчиняющиеся ему, готовы выполнять любые боевые задачи в случае соответствующего приказа президента России Владимира Путина. Он заявил, что чеченские формирования и подразделения специального назначения готовы действовать на любом направлении, которое определит российское руководство.

В своем обращении Кадыров также раскритиковал западные государства, обвинив их в прямом участии в поддержке Украины. По его мнению, Россия не должна, как он выразился, "наблюдать" за действиями стран Запада, а должна перейти к более решительным шагам.

Подобные заявления глава Чечни делает не впервые. С начала полномасштабной войны он неоднократно выступал с призывами к эскалации конфликта, применению более жестких методов ведения войны и расширению масштабов боевых действий.

На данный момент российские официальные власти не комментировали инициативу Кадырова. Также не поступало каких-либо заявлений Кремля, которые свидетельствовали бы о намерении реализовать подобные предложения. Вместе с тем риторика главы Чечни традиционно вызывает широкий международный резонанс из-за призывов к дальнейшей эскалации конфликта.

Читайте также на портале "Комментарии" - Кадыров пошел против Путина: как объяснил свою позицию по поводу конфликта.



