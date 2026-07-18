НАТО настав час поставити на місце: з якою важливою заявою звернувся Кадиров

Глава Чечні Рамзан Кадиров виступив із черговою різкою заявою, закликавши Росію перейти до більш жорстких дій проти держав НАТО, які надають військову допомогу Україні. Відповідне звернення він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Рамзан Кадиров. Фото: з відкритих джерел

За словами Кадирова, Москва не повинна обмежуватись бойовими діями виключно на території України. Він заявив, що, на його думку, Росія має розглянути можливість завдання ударів по країнах, які постачають Києву озброєння, надають розвідувальну інформацію та надають іншу підтримку.

Крім того, голова Чечні підкреслив, що підрозділи, які підкоряються йому, готові виконувати будь-які бойові завдання у разі наказу президента Росії Володимира Путіна. Він заявив, що чеченські формування та підрозділи спеціального призначення готові діяти на будь-якому напрямі, який визначить російське керівництво.

У своєму зверненні Кадиров також розкритикував західні держави, звинувативши їх у прямій участі у підтримці України. На його думку, Росія не повинна, як він висловився, "спостерігати" за діями країн Заходу, а має перейти до більш рішучих кроків.

Подібні заяви голова Чечні робить не вперше. З початку повномасштабної війни він неодноразово виступав із закликами до ескалації конфлікту, застосування жорсткіших методів ведення війни та розширення масштабів бойових дій.

На даний момент російська офіційна влада не коментувала ініціативу Кадирова. Також не надходило жодних заяв Кремля, які б свідчили про намір реалізувати подібні пропозиції. Водночас риторика голови Чечні традиційно викликає широкий міжнародний резонанс через заклики до подальшої ескалації конфлікту.

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