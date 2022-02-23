Научились "выживать в таких условиях": Россия отреагировала на санкции Запада

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Карина Ожерельева
Посол России в Соединенных Штатах ответил на введение санкций, введенных президентом США Джо Байденом, предполагая, что этот шаг помешает мировым финансовым и энергетическим рынкам, а также обычным гражданам. Об этом сообщает The Guardian.
Анатолий Антонов - фото из открытых источников
Согласно недавнему сообщению на странице российского посольства в Facebook утром в среду, 23 февраля, посол Анатолий Антонов сказал:
Антонов также подчеркнул, что Соединенные Штаты не останутся в стороне, и простые граждане ощутят все последствия роста цен.
Как сообщали ранее "Комментарии", глава Соединенных Штатов Джо Байден в своем обращении сообщил о решении ввести американские санкции в отношении РФ . В такие непопулярные меры он пошел после того, как Россия признала самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
Также "Комментарии" писали, что стало известно, кого из российских олигархов затронут санкции Великобритании. О новых санкциях объявил премьер Великобритании Борис Джонсон во время выступления в Палате сообществ. Также под санкции попадут пять российских банков. Издание Forbes обнародовало имена российских бизнесменов, попавших в этот список.
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