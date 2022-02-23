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Научились "выживать в таких условиях": Россия отреагировала на санкции Запада

Россия дает дерзкий ответ на санкции, предупреждает о "последствиях"

сегодня, 10:57
Автор:

Карина Ожерельева
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Посол России в Соединенных Штатах ответил на введение санкций, введенных президентом США Джо Байденом, предполагая, что этот шаг помешает мировым финансовым и энергетическим рынкам, а также обычным гражданам. Об этом сообщает The Guardian.

Научились "выживать в таких условиях": Россия отреагировала на санкции Запада

Анатолий Антонов - фото из открытых источников

Согласно недавнему сообщению на странице российского посольства в Facebook утром в среду, 23 февраля, посол Анатолий Антонов сказал:

"Санкции ничего не решат в отношении России. Трудно представить, что кто-то в Вашингтоне рассчитывает, что Россия под угрозой ограничений пересмотрит свой внешнеполитический курс. Я не помню ни дня, чтобы наша страна жила без каких-либо ограничений со стороны западного мира. Мы научились работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать наше государство. Несомненно, что введенные против нас санкции повредят мировым финансовым и энергетическим рынкам".

Антонов также подчеркнул, что Соединенные Штаты не останутся в стороне, и простые граждане ощутят все последствия роста цен.

Как сообщали ранее "Комментарии", глава Соединенных Штатов Джо Байден в своем обращении сообщил о решении ввести американские санкции в отношении РФ . В такие непопулярные меры он пошел после того, как Россия признала самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Также "Комментарии" писали, что стало известно, кого из российских олигархов затронут санкции Великобритании. О новых санкциях объявил премьер Великобритании Борис Джонсон во время выступления в Палате сообществ. Также под санкции попадут пять российских банков. Издание Forbes обнародовало имена российских бизнесменов, попавших в этот список.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2022/feb/23/ukraine-russia-news-crisis-latest-live-updates-putin-biden-europe-sanctions-russian-invasion-border-troops
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