Российские врачи запретили перевозить Навального в Германию

Российские врачи отказались передавать Алексея Навального медикам из Германии. Накануне оппозиционный политик с признаками отравления оказался в больнице Омска. Нынче утром его самолетом должны были перевезти за границу. Но российские врачи запретили это делать, написала в своем Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Алексей Навальный все еще находится в коме. Еще вчера его подключили к аппарату искусственного дыхания. Транспортировка может навредить пациенту и еще больше ухудшить его состояние, заявили врачи.

Алексей Навальный. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"Главный врач сказал нам, что Навальный сейчас нетранспортабельный. Он в нестабильном состоянии. Одного только решения родственников о его перевозке сейчас недостаточно", - написала Кира Ярмыш.

Ранее немецкие врачи готовы были вылетать за Навальным на медицинском самолете, на борту которого должны были быть все специалисты и оборудование. Помочь оппозиционеру вызвалась клиника Шарите в Берлине.

Кира Ярмыш уверена, что указание запретить транспортировку врачи получили с Кремля.

При этом до нынешнего момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку. Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение. Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Напомним, что российский оппозиционер и критик президента Путина оказался в больнице вчера. Ему стало плохо на борту самолета, который вылетел в Москву. Борт совершил экстренную посадку. Алексея Навального без сознания увезли в реанимацию Больницы скорой помощи в Омске. Точный диагноз врачи не озвучивают. Некоторые российские СМИ пишут о том, что Навального могли отравить галлюциногенами. В том, что это было именно отравление уверены и люди с близкого окружения политика.

Также "Комментарии" рассказывали о том, что на отравление Алексея Навального уже отреагировал президент США Дональд Трамп.

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