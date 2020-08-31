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Главная Новости Мир Россия Навальному лучше: немецкие медики рассказали о состоянии российского политика
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Навальному лучше: немецкие медики рассказали о состоянии российского политика

Немцы предоставляют информацию о здоровье Навального после согласования с его женой Юлией

сегодня, 10:00 comments737
Автор:

Елена Волкова

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального, которого 20 августа отравили в Томске, улучшается. Об этом со ссылкой на врачей немецкой клиники “Шарите”, куда перевезли политика, сообщает ТСН. 

Сообщается, что немцы предоставляют информацию о здоровье Навального после согласования с его женой Юлией. В клинике говорят, что состояние политика стабильное и угрозы для его жизни уже нет. Однако все еще довольно серьезно: врачи пока не берутся прогнозировать, какими будут последствия для жизни оппозиционера, а также когда его выведут из комы и отключат от аппарата ИВЛ.

Навальному лучше: немецкие медики рассказали о состоянии российского политика

Отметим, что помимо медиков за Навальным наблюдает круглосуточная охрана. А его дорогостоящее лечение оплачивают российские бизнесмены в эмиграции  Дмитрий и Борис Зимины.

Напомним, один из основных разработчиков нервно-паралитического вещества “Новичок” Вил Мирзаянов заявил о том, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили другим веществом.

Также мы сообщали, что в штабе Алексея Навального рассказали о том, чем отравили российского политика в Томске и от чего он до сих пор находится в коме.


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