kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.09.2020

BTC/USD

10760.03

ETH/USD

375.14

LTC/USD

49.59

НБУ 15.09.2020

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Россия Навальный ответил, вернется ли в Россию после покушения
commentss НОВОСТИ Все новости

Навальный ответил, вернется ли в Россию после покушения

В Германии говорят, что Навальный полностью осведомлен о своем состоянии, о том, что произошло и где находится

сегодня, 08:50
Автор:

Елена Волкова

Отравленный химическим оружием “Новичок” российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас лечится в Берлине, дал показания немецкому прокурору насчет произошедшего и поделился с ним планами насчет России. Об этом пишет The New York Times.

Навальный ответил, вернется ли в Россию после покушения

Навальный ответил, что планирует вернуться в Россию, как только выздоровеет.

"Он полностью осведомлен о своем состоянии, о том, что произошло и где находится", - отметил чиновник, который говорил на условиях анонимности.

Отмечается, что данная информация появилась через несколько часов после того, как правительство Германии объявило, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили, что вещество, использованное для отравления Навального, было одной из форм “Новичка”.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный пришел в себя после выхода из комы 7 сентября. Как сообщают немецкие СМИ The Insider, Bellingcat і Der Spiegel, пациент клиники “Шарите” чувствует себя лучше, чем предполагали медики. Более того, Навальный помнит все, что происходило с ним вплоть до того, как он потерял сознание на борту самолета. 
Также мы сообщали, что токсин, из-за которого российский оппозиционер Алексей Навальный впал в кому 20 октября в небе над Томском, является более сильной версией яда “Новичок”. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на директора Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Калема.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!