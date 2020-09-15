Навальный ответил, вернется ли в Россию после покушения

Отравленный химическим оружием “Новичок” российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас лечится в Берлине, дал показания немецкому прокурору насчет произошедшего и поделился с ним планами насчет России. Об этом пишет The New York Times.

Навальный ответил, что планирует вернуться в Россию, как только выздоровеет.

"Он полностью осведомлен о своем состоянии, о том, что произошло и где находится", - отметил чиновник, который говорил на условиях анонимности.

Отмечается, что данная информация появилась через несколько часов после того, как правительство Германии объявило, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили, что вещество, использованное для отравления Навального, было одной из форм “Новичка”.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный пришел в себя после выхода из комы 7 сентября. Как сообщают немецкие СМИ The Insider, Bellingcat і Der Spiegel, пациент клиники “Шарите” чувствует себя лучше, чем предполагали медики. Более того, Навальный помнит все, что происходило с ним вплоть до того, как он потерял сознание на борту самолета.

Также мы сообщали, что токсин, из-за которого российский оппозиционер Алексей Навальный впал в кому 20 октября в небе над Томском, является более сильной версией яда “Новичок”. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на директора Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Калема.

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