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Навального задержат по прибытии в Россию: причины

Задержание планируется в соответствии с тем, что он объявлен в розыск

сегодня, 15:45
Автор:

Елизавета Черных

Оппозиционера Алексея Навального задержат, когда он вернется на территорию Российской Федерации. Задержание планируется в соответствии с тем, что он объявлен в розыск. Такую информацию обнародовало издание "РИА Новости". 

Навального задержат по прибытии в Россию: причины

Алексей Навальный - фото из открытых источников

Согласно данным Федеральной службы исполнения наказаний России, ведомство должно будет предпринять все действия по задержанию Навального до решения суда о замене условного срока на реальный. 

Также в издании сообщают, что в декабре 2020 года Алексей Навальный был объявлен в розыск, потому что с 24 сентября неизвестно фактическое место его нахождения. Его задержание будет производиться в связи со "злостным нарушением режима условного заключения".

Напомним, что недавно стало известно, что оппозиционер Навальный собирается вернуться в Россию. Приезд на родину у Навального запланирован на 17 января 2021 года. Оппозиционер собирается воспользоваться услугами авиакомпании "Победа", что принадлежит "Аэрофлоту". Прежде чем признаться, что созрел к приезду в Россию, Навальный рассказал, какие упражнения ему пришлось делать, дабы восстановиться после отравления.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Владимир Жириновский высказался о Навальном. По его словам оппозиционный деятель России не вернется на Родину, так как много наговорил и наделал, а теперь его ждет колония строгого режима. Также лидер ЛДПР сделал вывод о том, что Навальный является агентом, работающим на правительства нескольких стран — Германию, Соединенные Штаты Америки и Великобританию. К такой мысли Жириновский пришел после того, как Алексея Навального перевозили из аэропорта Берлина в клинику "Шарите".







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Источник: https://ria.ru/20210114/ufsin-1593032947.html
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