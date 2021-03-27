Журналист рассказал, что Навального «пытают» в тюрьме

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Вечканова Елена
Заключение
российского оппозиционера Алексея Навального постепенно превращается в пытки. О
таком мнении известного журналиста РФ Алексея Венедиктова сообщает издание "Гордон".
У заключенного Навального проблемы со здоровьем. Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Как объясняет
Венедиктов, за Навальным постоянно ведется наблюдение сотрудниками
правоохранительных органов. Их пристальное внимание беспокоит оппозиционера
даже ночью — его постоянно будят, фиксируя происходящее на видео. По убеждению
журналиста, постоянные нахождения тюремного наблюдателя в
камере ночью, да еще и с фонариком, негативно влияет не только на физическое,
но и на психологическое здоровье оппозиционера.
Помимо этого, по
словам Венедиктова, Алексей Навальный имеет множество отклонений от нормального
состояния здоровья. У него диагностированы проблемы со спиной и ногой, также
сказываются последствия незаконченной реабилитации после отравления неизвестным
веществом и последующей комы.
Журналист подчеркивает,
что действия российских правоохранителей являются системными пытками
неугодного политическому режиму Навального — в "общечеловеческом значении".
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что сторонники политики Алексея Навального собираются устроить в России самый масштабный в истории страны митинг. В команде оппозиционера надеются,
что на его поддержку в разных городах РФ выйдет не менее полмиллиона человек.
После размещения
призыва зарегистрироваться на акцию штаб Навального попал в международный
скандал с Украиной. У оппозиционера категорически отказались внести поправки в
интерактивную карту России, где Крымский полуостров, разумеется, отмечен не как
часть Украины. Как на это отреагировали представители нашей власти, можно узнать в публикации на портале.
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