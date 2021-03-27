Журналист рассказал, что Навального «пытают» в тюрьме

Заключение российского оппозиционера Алексея Навального постепенно превращается в пытки. О таком мнении известного журналиста РФ Алексея Венедиктова сообщает издание "Гордон".



У заключенного Навального проблемы со здоровьем. Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Как объясняет Венедиктов, за Навальным постоянно ведется наблюдение сотрудниками правоохранительных органов. Их пристальное внимание беспокоит оппозиционера даже ночью — его постоянно будят, фиксируя происходящее на видео. По убеждению журналиста, постоянные нахождения тюремного наблюдателя в камере ночью, да еще и с фонариком, негативно влияет не только на физическое, но и на психологическое здоровье оппозиционера.

Помимо этого, по словам Венедиктова, Алексей Навальный имеет множество отклонений от нормального состояния здоровья. У него диагностированы проблемы со спиной и ногой, также сказываются последствия незаконченной реабилитации после отравления неизвестным веществом и последующей комы.

Журналист подчеркивает, что действия российских правоохранителей являются системными пытками неугодного политическому режиму Навального — в "общечеловеческом значении".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что сторонники политики Алексея Навального собираются устроить в России самый масштабный в истории страны митинг. В команде оппозиционера надеются, что на его поддержку в разных городах РФ выйдет не менее полмиллиона человек.

После размещения призыва зарегистрироваться на акцию штаб Навального попал в международный скандал с Украиной. У оппозиционера категорически отказались внести поправки в интерактивную карту России, где Крымский полуостров, разумеется, отмечен не как часть Украины. Как на это отреагировали представители нашей власти, можно узнать в публикации на портале.

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