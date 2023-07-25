Навальный внезапно заступился за Гиркина: что заявил

Арест террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) есть незаконным, а сам террорист – "политический заключенный". Такое заявление о Гиркине сделал известный российский оппозиционер Алексей Навальный. Соответствующая публикация появилась на официальном канале Навального в Телеграмм.

Алексей Навальный. Фото из открытых источников

"Игорь Стрелков задержан незаконно. До тех пор, пока он остаётся под стражей по этому нелепому и очевидно политически мотивированному обвинению, он является политическим заключённым", – заявил Навальный.

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Бросается в глаза, что несмотря на доказанные факты преступлений террориста, как и доказанные факты о том, что настоящая фамилия боевика Гиркин, Навальный в своей публикации продолжает называть российского спецслужбиста по фамилии "Стрелков".

При этом российский политик, который сам отбывает 9-летний приговор в одной из российских колоний, напомнил, что ранее Гиркин был осуждён судом Нидерландов по делу о сбитом "Боинге" над Донбассом в 2014 году. Оппозиционер отмечает, что настоящие преступления Гиркина России еще предстоит расследовать, сейчас же он оказался за решеткой по "фиктивному и сфабрикованному делу".

"Человека можно судить только за то преступление, которое он совершил. Злорадствовать о том, что Стрелков пал жертвой своей собственной власти, означает публично поддерживать беззаконие", – высказался Навальный.

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