Почему за Стрелкова-Гиркина взялись только сейчас – что это может спровоцировать

Российский военный преступник, блогер, руководитель "Клуба рассерженных патриотов", бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) задержан в РФ на два месяца по подозрению в экстремизме. Задержали, но потом отпустили, т.н. "народного губернатора" Донбасса, одного из лидеров сепаратистского движения в Донецке в 2014 году, Павла Губарева, который в Москве провел одиночный пикета в поддержку Стрелкова-Гиркина. А представители ГУР Минобороны Украины прогнозируют новые мятежи в РФ по типу того, что устроил в июне главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Почему за Стрелкова-Гиркина, который давно критикует высшее военно-политическое руководство РФ, взялись именно сейчас? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Игорь Стрелков-Гиркин. Фото: из открытых источников

Гиркин и Губарев служат своеобразным магнитом спецслужб для изучения потенциала протеста

Политолог Владимир Цыбулько рассуждает так:

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"Считать преступника Гиркина или его приспешника Губарева серьезным инструментом для возмущения массовых беспорядков – это большое преувеличение. Они – слишком слабые фигуры, служащие своеобразным магнитом спецслужб для изучения потенциала протеста".

Тем более, продолжает эксперт, когда ГУР говорит о потенциале для новых мятежей, то имеет в виду совершенно другие фигуры. К примеру, отмечет Владимир Цыбулько, таким может быть сюжет с командующим Воздушно-десантными войсками, заместитель командующего оккупационной группировкой российских войск в Украине – генерал Теплинский. Также потенциал к развитию, по его мнению, имеет конфликт ФСБ с армейским генералитетом.

"Отдельная роль национальных элит в субъектах федерации, – акцентирует политолог. – Но эта конфликтность может наступать вторым темпом – после грызни силовых ведомств".

Есть несколько ответов на вопрос, почему Гиркина арестовали спустя почти полтора года после начала широкомасштабной войны

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина считает, что феномен Стрелкова-Гиркина в российском медиаполе не так легко разгадать.

"Он был первым, кто открыто и с первых дней критиковал сначала российскую армию, а потом и российское руководство. Он делал резкие заявления, фонтанировал идеями о всеобщей мобилизации в первые месяцы войны, раскрывал инсайды о реальных потерях российской армии. И был на свободе, – напоминает эксперт. – С самого начала создавалось впечатление, что это проект ФСБ по выявлению особой группы "зетников" (с одной стороны, настроенных патриотично, а с другой – радикально). То есть тех, кто может представлять угрозу и способен к мобилизации и действиям против режима не с шариками и флагами, как сторонники Навального, а с битами и палками как минимум".

По мнению Анны Малкиной, есть несколько ответов на вопрос, почему Гиркина арестовали спустя почти полтора года после начала широкомасштабной войны.

"Ответ первый: пришло время "накрывать сетку" на фоне обострившейся угрозы мятежа, спровоцированной "маршем справедливости" Пригожина. Ответ второй: Гиркин перешел допустимые границы, перейдя на личности и обидев "папу". В первом случае кандидат на пожизненное заключение в Гааге имеет все шансы получить аналогичный срок дома. Во втором, его могут попугать, пожурить, выдать новые методички и отпустить восвояси оправдывать высокое доверие", – поясняет политолог.

Что касается новых заговоров, бунтов и протестов, то тут, по ее мнению, ситуация неопределенная и нестабильная.

"Всё может взорваться в любой момент и в любом месте, – отмечает Анна Малкина. – По состоянию на сейчас либеральная оппозиция исчерпала лимит на протест – и либо выдворена из страны, либо находится в заключении. Она весьма фрагментирована и противоречива, потенциала к полноценному сопротивлению не имеет. Пригожин и ЧВК "Вагнер" – часть системы. Истерика в виде импровизированного "марша справедливости", похоже, была сплошным экспромтом. Хотя этот марш существенно пошатнул систему и показал ее тотальную импотентность. Он также показал, что с таким "форс-мажорами" система успешно справляется во внутренне-медийном плане без существенного падения рейтинга среди граждан. Единственный возможный очаг для мятежа и переворота – это недовольные военные, которых сегодня пытаются обвинить во всех провалах на фронте. Неизвестной остается судьба генерала Суровикина и некоторых его других коллег. Поэтому мобилизация на протест высшего офицерского состава российской армии — самый близкий к правдоподобному вариант развития событий".

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