Наводнения и пожары уже не так страшны: в России жалуются на новую "беду"

Не так давно россиянам пришлось пережить мощные наводнения, после чего ряд территории страны-агрессора охватили пожары. Теперь же в трех регионах ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков. Как передает портал "Комментарии", режим чрезвычайной ситуации ввели губернаторы Липецкой, Тамбовской и Воронежской областей. Так, глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что ударившие в начале мая заморозки привели к "катастрофическим" последствиям. По его словам, во многих хозяйствах погиб урожай.

Заморозки в РФ. Фото: из открытых источников

"Сейчас рассматриваем введение режима чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве на уровне региона. Обратимся в федеральный центр. Но надо понимать, что в этом году урожай будет гораздо меньше предыдущего", – говорится в сообщении.

Тем временем глава Тамбовской области Максим Егоров заявил, что введение режима ЧС позволит сельхозпредприятиям получить страховое возмещение из-за потери урожая.

"В ночь на 3, 4, 5 и 8 мая на территории нашей области наблюдалось аномальное понижение температуры от -1 до -5 градусов по Цельсию. Это негативно сказалось на растениях и будущем урожае", – говорит чиновник страны-агрессора.

Кроме того, в Воронежской области из-за майских заморозков погибли и были сильно повреждены более 265 тысяч гектаров посевов. Известно, что все три региона обратятся к российскому правительству с просьбой о выделении субсидий на компенсацию понесенных потерь.

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