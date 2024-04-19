Россия продолжает тонуть, а Кремль упорно этого не замечать. Власти страны-агрессора продолжают бросать все усилия на войну против Украины, а также на переписывание истории. Так, из школьной программы в РФ изъяли книги с критикой Советского союза и о сталинских репрессиях. На фоне погружения России в неофашизм вряд ли кого удивило, что любимым философов Путина является Иван Ильин, открыто называвший себя фашистом и приветствовавший приход Адольфа Гитлера к власти в Германии. Почему Россию охватили масштабные катаклизмы, но не охватили массовые протесты? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Катаклизмы в РФ. Фото из открытых источников

В РФ происходит то, что происходит

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко поясняет:

"Когда есть огромная страна с массой инфраструктуры, сложными погодными условиями, нужно тратить очень много денег для поддержания всего пусть даже в относительно сносном состоянии. Иначе – то тут, то там будут происходить порывы, провалы, пожары, обрушения, затопления. Причем в гигантских масштабах, с громадным уроном. А, когда государство вкладывает все деньги в войну, ему не до инфраструктуры. И даже тот мизер, которые вкладывался в нее ранее, перестают вкладываться вообще. И всё начинает разрушаться. Это касается всех стран, но в случае с РФ – видно прям очень ярко".

На эту проблему, продолжает эксперт, накладывается и банальное воровство. Чиновники не несут ответственности перед народом. Правоохранительные органы не заточены на борьбу с коррупцией. Во-первых, они сами являются ее частью. Во-вторых, их приоритет – борьба с инакомыслием, акцентирует Андрей Еременко.

По его словам, ситуация может измениться, имей народ возможность сменить власть. Но в РФ выборы при Путине фактически отменены. В стране нет общественного контроля. Пытавшегося воевать с коррупцией Навального банально убили в тюрьме. Потому, констатирует эксперт, в РФ происходит то, что происходит. Минувшей зимой зашкаливало количество прорывов, аварий, в результате которых сотни тысяч человек оставались без отопления. Весной происходят наводнения, с которыми не справляются недодамбы. Летом мы точно увидим там небывалых масштабов пожары, прогнозирует Андрей Еременко. И так далее...

"Просто по той причине, – подчеркивает он, – что такая система. На это накладывается нагрузка на транспортную инфраструктуру, для которой в приоритете — война. Уменьшить число таких катаклизмов можно лишь при условии, что деньги, которые идут на войну и пропаганду, будут направляться на гражданскую, критическую инфраструктуру внутри страны. На созидание, а не на создание новых средств разрушения. Но не при путинском режиме. Сопротивляться которому российское общество, похоже, не готово… Ну, а то, что российские власти переписывают-искажают историю и реальность, ориентируются на филсофов-недофилисофов фашистского толка — так они это делали всегда. А в отсутствие общественного контроля просто утратили тормоза, начав переделывать всё под небольшую группу людей".

Но это ненадолго, уверен эксперт. Как показала история, отмечает он, фашистские режимы нестабильны, надолго их не хватает – они разрушаются под влиянием, как правило, внешних факторов.

"Другое дело, что пока до этого дойдет, они успевают наделать огромное количество бед для всего мира. Сейчас, увы, основная масса этих бед пришлась на Украину", – заключает Андрей Еременко.

Не стоит ожидать внутри России неких серьезных потрясений

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда поделился таким комментарием:

"Сегодня мы можем наблюдать, как российское общество воспринимает свою власть. Там практически нет протестов. Даже наводнения не подталкивают к этому. Что, как мне кажется, весьма показательно. Во-первых, у власти РФ есть богатый опыт — как затыкать рот. Во-вторых, есть общественный запрос на имперское сознание. И Путин его довольно хорошо чувствует и выполняет".

Соответственно, продолжает эксперт, не стоит ожидать внутри России неких серьезных потрясений. Того, что там будут какие-то кардинальные перемены изнутри.

"Куда больше надежды на консолидацию Запада. На то, что он, наконец, поймет — Россия является злом, против которого нужно системно и сознательно бороться", – считает Евгений Магда.

Украина, акцентирует он, должна предлагать — как демонтировать РФ. А также пояснять — почему это важно.

"Возможно, это наша историческая миссия, – размышляет эксперт. – Вряд ли мы к ней готовились, но российская агрессия вынуждает нас действовать именно таким — ассиметричным — способом".

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