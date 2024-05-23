Названа неочевидная причина, почему РФ разгоняет тезис о «нелегитимности» Зеленского

Террористическая Россия активно начала разгонять мнение о так называемой "нелегитимности" президента Владимира Зеленского, поскольку таким образом пытается оправдать свою немотивированную агрессию против Украины, считает Игорь Чаленко.

Владимир Путин

При этом эксперт напоминает, что вокруг "нелегитимности" украинской власти построена вся агрессия РФ. В частности, кремлевский диктатор Владимир Путни неоднократно заявлял о том, что в 2014 году в Украине произошел "государственный переворот", потому РФ просто вынуждена была пойти на Украину войной. Для Кремля все еще легитимный президент Виктор Янукович.

В частности, говорит политолог, с тезисом "нелегитимности" украинских властей РФ работает уже десять лет, но безуспешно.

Как подчеркивает эксперт, в Украине все разговоры о "нелегитимности" Зеленского не срабатывают, украинский народ не поддерживает в этом враждебную пропаганду. Именно поэтому, говорит Чаленко, российские пропагандисты начали активно работать с аудиторией Запада, в первую очередь, в тех странах, где нет четкой поддержки Украины. Речь в первую очередь идет о Словакии и Венгрии.

Впрочем, говорит Чаленко, активно российская пропаганда работает с аудиторией Италии, Германии, Франции и Чехии. Однако нарратив о "нелегитимности" Зеленского не срабатывает и там, поскольку среди европейцев есть понимание того, что во время войны невозможно провести выборы.

При этом политолог предположил, что после "нелегитимности" президента российская пропаганда в конце лета начнет разгонять тезис о "нелегитимности" Верховной Рады. Затем российские пропагандисты могут говорить о "полной нелегитимности" украинской власти.

"Я вас уверяю, Кремль к этому придет, и очень быстро. И они уже поднимают градус по этой теме",

– подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что диктатор Путин лично запустил ИПСО против Владимира Зеленского.