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Названа неочевидная причина, почему РФ разгоняет тезис о «нелегитимности» Зеленского

РФ разгоняет тезис о «нелегитимности» Владимира Зеленского потому, что таким образом хочет оправдать свою агрессию против Украины, заявил в эфире Freedom политолог Игорь Чаленко. Активно работает с этим мнением на Западе

сегодня, 20:30
Автор:
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Ткачик Олеся
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Террористическая Россия активно начала разгонять мнение о так называемой "нелегитимности" президента Владимира Зеленского, поскольку таким образом пытается оправдать свою немотивированную агрессию против Украины, считает Игорь Чаленко.

Названа неочевидная причина, почему РФ разгоняет тезис о «нелегитимности» Зеленского

Владимир Путин

При этом эксперт напоминает, что вокруг "нелегитимности" украинской власти построена вся агрессия РФ. В частности, кремлевский диктатор Владимир Путни неоднократно заявлял о том, что в 2014 году в Украине произошел "государственный переворот", потому РФ просто вынуждена была пойти на Украину войной. Для Кремля все еще легитимный президент Виктор Янукович.

В частности, говорит политолог, с тезисом "нелегитимности" украинских властей РФ работает уже десять лет, но безуспешно.

Как подчеркивает эксперт, в Украине все разговоры о "нелегитимности" Зеленского не срабатывают, украинский народ не поддерживает в этом враждебную пропаганду. Именно поэтому, говорит Чаленко, российские пропагандисты начали активно работать с аудиторией Запада, в первую очередь, в тех странах, где нет четкой поддержки Украины. Речь в первую очередь идет о Словакии и Венгрии.

Впрочем, говорит Чаленко, активно российская пропаганда работает с аудиторией Италии, Германии, Франции и Чехии. Однако нарратив о "нелегитимности" Зеленского не срабатывает и там, поскольку среди европейцев есть понимание того, что во время войны невозможно провести выборы.

При этом политолог предположил, что после "нелегитимности" президента российская пропаганда в конце лета начнет разгонять тезис о "нелегитимности" Верховной Рады. Затем российские пропагандисты могут говорить о "полной нелегитимности" украинской власти.

"Я вас уверяю, Кремль к этому придет, и очень быстро. И они уже поднимают градус по этой теме",
– подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что диктатор Путин лично запустил ИПСО против Владимира Зеленского.




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Источник: https://uatv.ua/uk/rosijskyj-naratyv-pro-nelegitymnist-zelenskogo-spryamovanyj-na-vypravdannya-vijny-proty-ukrayiny-chalenko/
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