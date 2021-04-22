Названо дату, когда Россия отведет войска от границы с Украиной

Украинцы, которые беспокоились из-за масштабного скопления российских военнослужащих неподалеку границы, могут немного расслабиться. В Минобороны России озвучили конкретную дату передислокации армии, что подразумевает отправку подразделений на предыдущие позиции, сообщает "НВ".



Россия начнет отводить войска от границы с Украиной. Фото из открытых источников

В пункты своего постоянно пребывания большинство бойцов РФ, а также военная техника отправится, начиная с пятницы, 23 апреля. Процесс должен закончиться к началу мая. По словам Сергея Шойгу, возглавляющего российское министерство обороны, армия провела все необходимые проверки.

Также высшие военные чины утверждают, что передислокацией войск Россия "достигла нужной цели". Вот только саму цель не называют.

Напомним, что Воронежский регион в правительстве России почему-то посчитали самым удачным для дислокации собственной армии. Независимые расследователи предоставляли информацию про количество собравшихся неподалеку границы Украины войск.

Интересно, что в одном из полевых лагерей, разбитых армией РФ вблизи города Богучар (Воронежская область), не так давно случился серьезный пожар. Видео инцидента вы можете найти в нашем материале.

К слову, ответим, что свои нынешние позиции покинут и ранее перекинутые в оккупированный Крым военные.

Однако пока что на полуострове наблюдается засилье боевой техники и солдат различных подразделений. Как уже сообщали "Комментарии", это связано с масштабными военными учениями, организованными Россией. Напомним, что местом проведения мнимых боевых действий определили полигон Опук. Больше деталей — в нашей публикации.

Также на портале вы можете узнать, каким образом Украина может ответить на внезапную атаку России со стороны Крымского полуострова. В правительстве считают, что армии РФ понадобится куда больше бойцов, нежели она имеет сейчас. Об этом стало известно после общения вице-премьера Украины Алексея Резникова с журналистами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!