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Ткачик Олеся
При этом, как отмечает издание, сейчас российские оккупанты на фронте используют 10 000 снарядов. Там добавляют, что 15 000 снарядов, о которых идет речь – это на 9000 больше, чем российская промышленность производит в сутки.
Российские снаряды
Вместе с тем Россия может "закрыть" вопросы со снарядами двумя способами. Во-первых, оккупанты могут попытаться восстановить некоторые из примерно трех миллионов старых снарядов, которые все еще находятся на долгосрочном хранении. Во-вторых, Кремль может попытаться обеспечить дополнительные поставки из стран-союзников, таких как Иран и Северная Корея.
По прогнозам издания, оккупанты столкнутся со "значительной нехваткой" своих основных 152-миллиметровых снарядов в следующем году. По данным министерства обороны Эстонии, российские батареи в начале войны выпускали до 60 тысяч снарядов в день. Из-за этого, подчеркнули в оборонном ведомстве, запасы России быстро иссякали.
При этом у Forbs обратили внимание, что через восемнадцать месяцев, в конце 2023 года, россияне выпускали лишь 10 000 снарядов в день. По данным Министерства обороны Эстонии, к 2022 году российская промышленность была способна производить лишь 400 000 снарядов в год. В настоящее время производство наращивается.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал о том, что у Украины тоже остро строит проблема со снарядами. На многих участках фронта эксперты говорят о "снарядном голоде". При этом союзники Украины не смогли передать ей обещанное количество снарядов, на которое рассчитывали военные.
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