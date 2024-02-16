Названо количество снарядов, которое нужно РФ, чтобы довести Украину до капитуляции

При этом, как отмечает издание, сейчас российские оккупанты на фронте используют 10 000 снарядов. Там добавляют, что 15 000 снарядов, о которых идет речь – это на 9000 больше, чем российская промышленность производит в сутки.

Российские снаряды

Вместе с тем Россия может "закрыть" вопросы со снарядами двумя способами. Во-первых, оккупанты могут попытаться восстановить некоторые из примерно трех миллионов старых снарядов, которые все еще находятся на долгосрочном хранении. Во-вторых, Кремль может попытаться обеспечить дополнительные поставки из стран-союзников, таких как Иран и Северная Корея.

По прогнозам издания, оккупанты столкнутся со "значительной нехваткой" своих основных 152-миллиметровых снарядов в следующем году. По данным министерства обороны Эстонии, российские батареи в начале войны выпускали до 60 тысяч снарядов в день. Из-за этого, подчеркнули в оборонном ведомстве, запасы России быстро иссякали.

При этом у Forbs обратили внимание, что через восемнадцать месяцев, в конце 2023 года, россияне выпускали лишь 10 000 снарядов в день. По данным Министерства обороны Эстонии, к 2022 году российская промышленность была способна производить лишь 400 000 снарядов в год. В настоящее время производство наращивается.

"Два года войны способствовали удвоению или утроению расходов на оборонную промышленность РФ. Россияне увеличили годовое производство артиллерийских снарядов до 2,1 миллионов. Впрочем, это вдвое меньше того количества, которое обеспечило бы России победу в Украине в течение этого года или следующего",

– сказано в материале издания.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал о том, что у Украины тоже остро строит проблема со снарядами. На многих участках фронта эксперты говорят о "снарядном голоде". При этом союзники Украины не смогли передать ей обещанное количество снарядов, на которое рассчитывали военные.