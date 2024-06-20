Названо количество военных, которое КНДР может передать в распоряжение Путину

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Ткачик Олеся
В рамках договора о стратегическом сотрудничестве, который подписали кремлевский диктатор Владимир Путин и диктатор КНДР Ким Чен Ын, РФ получает право размещать на территории Северной Кореи свои базы ВМФ, ВМС и ВКС.
Военные КНДР
Как отметил экономист Алексей Кущ, в геополитическом плане — это возврат к Порт-Артуру и в период, предшествующий русско-японской войне 1905 года (Порт-Артур как раз напротив берега КНДР в заливе Желтого моря). По его словам, можно сказать, что Петр І прорубил для России окно в Европу, а Путин его закрыл и прорубил новое окно в Азию.
Кроме того, говорит Кущ, в соглашении есть норма, которая касается военной помощи РФ со стороны КНДР в случае нападения на нее стран НАТО.
По его информации, в КНДР численность армии плюс резерв — около 2 млн солдат. Общая численность населения — 22 млн человек.
Он считает, что из этого выходит, что в случае приглашать инструкторов НАТО в Украину, нужно готовиться к появлению войск КНДР где-нибудь на Донбассе.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ считают, что войска КНДР могут принять участие в войне против Украины.
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Ігор
сегодня, 17:42
Якби ж з самого початку було розуміння того, що на кожну дію буде якась протидія, то наш корумпований Потешний не провокував би юдейсько-путинську кризу. Хоча ні, провокував би і тоді: гопнику під порошком - море по коліна. Та й замість розуміння в нього завжди інший прихід. А терпіли на нього не впливають.