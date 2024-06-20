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Названо количество военных, которое КНДР может передать в распоряжение Путину

Как считает экономист Алексей Кущ, КНДР может передать в распоряжение РФ как минимум 100 тыс своих военных

сегодня, 18:25
Автор:
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Ткачик Олеся
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В рамках договора о стратегическом сотрудничестве, который подписали кремлевский диктатор Владимир Путин и диктатор КНДР Ким Чен Ын, РФ получает право размещать на территории Северной Кореи свои базы ВМФ, ВМС и ВКС.

Названо количество военных, которое КНДР может передать в распоряжение Путину

Военные КНДР

Как отметил экономист Алексей Кущ, в геополитическом плане — это возврат к Порт-Артуру и в период, предшествующий русско-японской войне 1905 года (Порт-Артур как раз напротив берега КНДР в заливе Желтого моря). По его словам, можно сказать, что Петр І прорубил для России окно в Европу, а Путин его закрыл и прорубил новое окно в Азию.

Кроме того, говорит Кущ, в соглашении есть норма, которая касается военной помощи РФ со стороны КНДР в случае нападения на нее стран НАТО.

"То есть, в случае отправки в Украину инструкторов НАТО, РФ может расценить это как нападение блока и обратиться в КНДР за военной помощью в виде военных дивизий, а не только лишь боеприпасов", — отметил эксперт.

По его информации, в КНДР численность армии плюс резерв — около 2 млн солдат. Общая численность населения — 22 млн человек.

"То есть КНДР может достаточно легко передать в распоряжение РФ, например, 100 тыс солдат или даже 200 тысяч. Для которых зарплата в 1000 долларов в месяц будет "космосом", — отметил эксперт.

Он считает, что из этого выходит, что в случае приглашать инструкторов НАТО в Украину, нужно готовиться к появлению войск КНДР где-нибудь на Донбассе.

"Кстати, в период войны 1917-1920 годов после октябрьской революции, на Донбассе против войск Нестора Махно воевали китайские рабочие батальоны, сформированные красными из числа наемных рабочих донбасских шахт и заводов. Корейцы, конечно не китайцы, но некий исторический параллелизм у меня возник", — отметил эксперт и добавил, что нужно анализировать риски.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ считают, что войска КНДР могут принять участие в войне против Украины.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XCnCo16dDJZf3Gx939y5owtfp15BF8T7z3KRhAvSsXP4EZqsMyLbzbX56EouNjgTl&id=100002112044676
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Ігор

сегодня, 17:42

Якби ж з самого початку було розуміння того, що на кожну дію буде якась протидія, то наш корумпований Потешний не провокував би юдейсько-путинську кризу. Хоча ні, провокував би і тоді: гопнику під порошком - море по коліна. Та й замість розуміння в нього завжди інший прихід. А терпіли на нього не впливають.


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