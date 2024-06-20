Названо количество военных, которое КНДР может передать в распоряжение Путину

В рамках договора о стратегическом сотрудничестве, который подписали кремлевский диктатор Владимир Путин и диктатор КНДР Ким Чен Ын, РФ получает право размещать на территории Северной Кореи свои базы ВМФ, ВМС и ВКС.

Военные КНДР

Как отметил экономист Алексей Кущ, в геополитическом плане — это возврат к Порт-Артуру и в период, предшествующий русско-японской войне 1905 года (Порт-Артур как раз напротив берега КНДР в заливе Желтого моря). По его словам, можно сказать, что Петр І прорубил для России окно в Европу, а Путин его закрыл и прорубил новое окно в Азию.

Кроме того, говорит Кущ, в соглашении есть норма, которая касается военной помощи РФ со стороны КНДР в случае нападения на нее стран НАТО.

"То есть, в случае отправки в Украину инструкторов НАТО, РФ может расценить это как нападение блока и обратиться в КНДР за военной помощью в виде военных дивизий, а не только лишь боеприпасов", — отметил эксперт.

По его информации, в КНДР численность армии плюс резерв — около 2 млн солдат. Общая численность населения — 22 млн человек.

"То есть КНДР может достаточно легко передать в распоряжение РФ, например, 100 тыс солдат или даже 200 тысяч. Для которых зарплата в 1000 долларов в месяц будет "космосом", — отметил эксперт.

Он считает, что из этого выходит, что в случае приглашать инструкторов НАТО в Украину, нужно готовиться к появлению войск КНДР где-нибудь на Донбассе.

"Кстати, в период войны 1917-1920 годов после октябрьской революции, на Донбассе против войск Нестора Махно воевали китайские рабочие батальоны, сформированные красными из числа наемных рабочих донбасских шахт и заводов. Корейцы, конечно не китайцы, но некий исторический параллелизм у меня возник", — отметил эксперт и добавил, что нужно анализировать риски.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ считают, что войска КНДР могут принять участие в войне против Украины.



