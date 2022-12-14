Не будет играть в хоккей на Красной площади: Путин отменил свои традиционные предновогодние мероприятия

Глава Кремля Владимир Путин в этом году не примет участие в традиционной встрече титулованных участников Ночной хоккейной лиги, проходившей на Красной площади в столице России. Такое заявление сделал спикер главы Кремля Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Нет. В этом году не планируется", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Отметим, что глава Кремля вместе с российскими и советскими хоккеистами несколько лет участвовал в предновогодних матчах Ночной хоккейной лиги, которые проходили на Красной площади. В 2021 году этот поединок на катке так и не состоялся.

Тогда Путин решил сыграть с президентом Александром Лукашенко в составе одной команды с воспитанниками детско-юношеской спортшколы в Ленинградской области.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в разведке назвали причину – почему Путин отказался от пресс-конференции. Российское руководство впервые за 10 лет отказалось от ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Причина, вероятно, связана с опасениями из-за роста антивоенных настроений в стране. Британские аналитики отмечают, что пресс-конференция стала важной частью путинского календаря общественных мероприятий и часто использовалась как возможность продемонстрировать "честность" Путина. Британская разведка отмечает, что кремлевские чиновники почти наверняка крайне болезненно относятся к возможности того, что любая мера, на которой присутствует Путин, может выйти из-под контроля из-за несанкционированных обсуждений "специальной военной операции".

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