«Не будет ни Москвы, ни Петербурга»: идеолог «русского мира» Дугин требует выселить россиян в деревни перед ядерной войной

Российский идеолог Александр Дугин призвал власти РФ начать принудительное и массовое выселение граждан из крупных городов в деревни, аргументируя это неизбежностью ядерного столкновения с Западом. По мнению пропагандиста, крупные мегаполисы будут стерты с лица земли, а небоскребы следует переоборудовать под майнинг-фермы.

Александр Дугин

Одиозный русский философ и один из главных авторов концепции русского мира Александр Дугин выступил с очередной радикальной инициативой. Он убежден, что полномасштабный конфликт со странами Запада является практически решенным вопросом, а угроза применения ядерного оружия чрезвычайно высока. На этом фоне он требует от Кремля срочно эвакуировать население из самых крупных экономических и промышленных центров страны.

"Русские мегаполисы, в которых сосредоточена вся жизнь, вся промышленность, вся экономика, становятся лакомой целью для точечных ударов", — объясняет свою логику Дугин, отмечая уязвимость городского населения.

Именно поэтому, по его словам, государству нужны немедленные и радикальные шаги:

"Нужно немедленное и массовое расселение городов, особенно мегаполисов".

Пропагандист считает, что возвращение к аграрному образу жизни не только спасет россиян от уничтожения, но и разрешит демографический кризис. Он утверждает, что на собственной земле граждане рожают гораздо больше детей, чем в городских квартирах. Будущее же нынешних крупных городов идеолог видит исключительно апокалиптическим.

"Не будет никаких крупных городов: ни Москвы, ни Санкт-Петербурга, ни Екатеринбурга, – прогнозирует Дугин, рисуя картину будущего устройства РФ. – Люди поедут на землю спокойно жить".

Пустые многоэтажки, которые останутся после эвакуации людей, он предлагает использовать чисто технологично:

"А высокоэтажные постройки можно отдать под фермы, например, для майнинга биткоинов. Там пусть живут компьютеры, пусть живут роботы".

Стоит отметить, что находящийся под жесткими санкциями США, ЕС и Канады Александр Дугин регулярно отмечается абсурдными и ультрарадикальными заявлениями. Ранее он требовал признать силовиков "посланниками Бога", утверждал, что за гражданами РФ шпионят импортные кофемолки и розетки, а после первых испытаний ракет "Орешник" призвал россиян массово креститься в ожидании конца света.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что недавно главный путинист среди актеров РФ Иван Охлобыстин выступал с похожими тезисами об уничтожении России.