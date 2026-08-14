«Не буде ні Москви, ні Петербурга»: ідеолог «руского міра» Дугін вимагає виселити росіян у села перед ядерною війною

Російський ідеолог Олександр Дугін закликав владу РФ розпочати примусове та масове виселення громадян із великих міст у села, аргументуючи це неминучістю ядерного зіткнення із Заходом. На думку пропагандиста, великі мегаполіси будуть стерті з лиця землі, а хмарочоси слід переобладнати під майнінг-ферми.

Олександр Дугін

Одіозний російський філософ та один із головних авторів концепції "руского міра" Олександр Дугін виступив із черговою радикальною ініціативою. Він переконаний, що повномасштабний конфлікт із країнами Заходу є практично вирішеним питанням, а загроза застосування ядерної зброї є надзвичайно високою. На цьому тлі він вимагає від Кремля терміново евакуювати населення з найбільших економічних та промислових центрів країни.

"Російські мегаполіси, в яких зосереджене все життя, вся промисловість, вся економіка, стають ласою ціллю для точкових ударів", — пояснює свою логіку Дугін, наголошуючи на вразливості міського населення.

Саме тому, за його словами, державі потрібні негайні та радикальні кроки:

"Потрібне негайне і масове розселення міст, особливо мегаполісів".

Пропагандист вважає, що повернення до аграрного способу життя не лише врятує росіян від знищення, а й вирішить демографічну кризу. Він стверджує, що на власній землі громадяни народжують значно більше дітей, ніж у міських квартирах. Майбутнє ж теперішніх великих міст ідеолог бачить виключно апокаліптичним.

"Не буде ніяких великих міст: ні Москви, ни Санкт-Петербурга, ні Єкатеринбурга, — прогнозує Дугін, малюючи картину майбутнього устрою РФ. — Люди поїдуть на землю спокійно жити".

Пусті багатоповерхівки, які залишаться після евакуації людей, він пропонує використовувати суто технологічно:

"А високоповерхові будівлі можна віддати під ферми, наприклад, для майнінгу біткоїнів. Там нехай живуть комп'ютери, нехай живуть роботи".

Варто зазначити, що Олександр Дугін, який перебуває під жорсткими санкціями США, ЄС та Канади, регулярно відзначається абсурдними та ультрарадикальними заявами. Раніше він вимагав визнати силовиків "посланцями Бога", стверджував, що за громадянами РФ шпигують імпортні кавомолки та розетки, а після перших випробувань ракет "Орєшнік" закликав росіян масово хреститися в очікуванні кінця світу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нещодавно головний путініст серед акторів РФ Іван Охлобистін виступав зі схожими тезами про знищення Росії.