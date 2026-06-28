"Не будет ни одной России": Путин заговорил об исчезновении РФ

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна может сохраниться только как сильное и самостоятельное государство, иначе – "не будет ни одной России". По словам главы Кремля, Россия якобы "всегда стояла на пути зла".

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия", очертил видение будущего РФ на фоне войны и конфронтации с Западом.

"Испытать, как говорят в народе, на зуб. Желают ослабить нас любым путем. Избавиться от нас, как мирового фактора, который всегда стоял на пути зла. Этого никогда ни у кого не получалось, не выйдет и сейчас, не выйдет и дальше", — сказал Путин.

По мнению главы Кремля, любые проявления слабости России могут привести к ее концу.

"Россия может быть только сильным и самостоятельным государством, или не будет ни одной России", — добавил Путин.

В своем выступлении российский лидер также заявил, что страна якобы защищает "фундаментальные интересы, мировоззрение и традиционные ценности".

Отдельно он упомянул внутренние вызовы, в том числе демографическую ситуацию и уровень жизни. По словам Путина, находящегося у власти в РФ около четверти века, власти планируют работать над их решением.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Путин попытался оправдаться за удары Украины по РФ. Глава Кремля заявил, что Украина якобы переходит к "террористическим методам" из-за неудач на фронте, однако промолчал о результатах работы российской системы ПВО.

Также "Комментарии" писали, что российский диктатор Владимир Путин был замечен за странным поведением в самолете. Фото попали в сеть.