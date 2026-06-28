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"Не будет ни одной России": Путин заговорил об исчезновении РФ

Владимир Путин заявил, что Россия может существовать только как сильное государство.

28 июня 2026, 17:07
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна может сохраниться только как сильное и самостоятельное государство, иначе – "не будет ни одной России". По словам главы Кремля, Россия якобы "всегда стояла на пути зла".

"Не будет ни одной России": Путин заговорил об исчезновении РФ

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия", очертил видение будущего РФ на фоне войны и конфронтации с Западом.

"Испытать, как говорят в народе, на зуб. Желают ослабить нас любым путем. Избавиться от нас, как мирового фактора, который всегда стоял на пути зла. Этого никогда ни у кого не получалось, не выйдет и сейчас, не выйдет и дальше", — сказал Путин.

По мнению главы Кремля, любые проявления слабости России могут привести к ее концу.

"Россия может быть только сильным и самостоятельным государством, или не будет ни одной России", — добавил Путин.

В своем выступлении российский лидер также заявил, что страна якобы защищает "фундаментальные интересы, мировоззрение и традиционные ценности".

Отдельно он упомянул внутренние вызовы, в том числе демографическую ситуацию и уровень жизни. По словам Путина, находящегося у власти в РФ около четверти века, власти планируют работать над их решением.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Путин попытался оправдаться за удары Украины по РФ. Глава Кремля заявил, что Украина якобы переходит к "террористическим методам" из-за неудач на фронте, однако промолчал о результатах работы российской системы ПВО.

Также "Комментарии" писали, что российский диктатор Владимир Путин был замечен за странным поведением в самолете. Фото попали в сеть.



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