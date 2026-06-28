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Путіна помітили за дивною поведінкою в літаку (ФОТО)

Під час візиту до авіаційного інституту в Жуковському Володимира Путіна сфотографували в кабіні літака Sukhoi SJ-100

28 червня 2026, 14:30
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Slava Kot

Володимира Путіна сфотографували під час його візиту до Льотно-дослідного інституту імені Громова в підмосковному Жуковському. Кадри, поширені Кремлем, швидко розлетілися мережею через незвичну поведінку російського диктатора під час огляду нового пасажирського літака.

Путіна помітили за дивною поведінкою в літаку (ФОТО)

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

На дивну фотосесію звернули увагу західні ЗМІ, зокрема Daily Star. Як пише видання, під час відвідин авіаційного підприємства Путіну продемонстрували новітні російські літаки, серед яких МС-21-310 із двигуном ПД-14, SJ-100 із двигуном ПД-8 та турбогвинтовий Іл-114-300. Однак найбільшу увагу привернули не офіційні заяви, а фотографії з кабіни пілотів літака Sukhoi SJ-100.

На знімках російський лідер уважно оглядає кабіну та торкається елементів її інтер'єру. Саме на ці звернули журналісти, де зафіксовано незвичні жести та міміку Путіна. 

"Президента Росії Володимира Путіна сфотографували, як він ніжно пестить кабіну пілотів. Перебуваючи в літаку, його сфотографували в кабіні пілота, і він, здавалося б, був дуже нею задоволений. Він пестив кожен можливий аспект – від інтер'єру до екстер'єру з опущеними вікнами. На одному зображенні він стискає губи, сильно погладжуючи їх, а на іншому Путін дивиться на оператора досить підозріло, ніби його спіймали на зйомці чогось, чого він не повинен був бачити", — описує фотографії Daily Star.

Путіна помітили за дивною поведінкою в літаку (ФОТО) - фото 2

Путін пестить кабіну пілотів

Путіна помітили за дивною поведінкою в літаку (ФОТО) - фото 2

Путін у літаку

Під час візиту Путін також провів нараду з розвитку авіаційної галузі. Він заявив, що Росія належить до небагатьох країн, здатних забезпечити повний цикл виробництва авіаційних двигунів, та наголосив на необхідності збільшення випуску літаків вітчизняного виробництва. Водночас Путін не згадав про міжнародні санкції та суттєве скорочення міжнародного авіасполучення з Росією після початку повномасштабної війни проти України.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що політолог розкрив хитрий сценарій РФ з фейковим перемир'ям та Путіним.



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Джерело: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/gallery/weirdest-vladimir-putin-outing-ever-37345978
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