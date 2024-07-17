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"Не должно существовать": известный российский актер призвал уничтожать украинцев (ВИДЕО)

Охлобыстин мечтает отобрать у Украины все территории.

17 июля 2024, 22:55
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Лиля Воробьева

Российский актер Иван Охлобыстин, известный по главной роли в сериале "Интерны", дал развернутое интервью пропагандистскому изданию, действующему по указаниям властей РФ.

"Не должно существовать": известный российский актер призвал уничтожать украинцев (ВИДЕО)

Иван Охлобыстин (фото из открытых источников)

Предпосылкой интервью стало участие Охлобыстина в рамках историко-просветительского проекта "Линия надрыва", финансируемого Президентской программой оккупантов.

На вопрос журналиста об отношениях с украинцами и о том, стоило ли начинать полномасштабное вторжение, Охлобыстин высказался о невозможности существования Украины.

"Да, Украина не должна существовать, но это не значит, что мы должны уничтожить украинцев. Это часть нас. У меня товарищ есть, англичанин, он говорит: 'Я не могу отличить россиянина от украинца, чем они отличаются?' Я говорю: 'Почти ничем. Украинцы — те же россияне, просто нацисты'' — заявил Охлобыстин.

Он также цинично рассказал, как распорядился бы территориями Украины в случае победы РФ.

"Венгрия должна забрать свои исконные земли. Русины — у них там своя территория. Есть румынская история. Херсон, Николаев, Одесса в Приднестровье — это все наша территория. Украина... Может, останется там какая-то область... Но я бы им не оставил ни одного километра. Мы не сможем жить вместе, — агрессивно прокомментировал актер.

Это интервью и "культурно-просветительский проект" является частью российской пропаганды, которая и дальше вводит людей в заблуждение.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский пропагандист призвал канонизировать трех убийц и боевиков . Российский актер, известный по сериалу "Интерны", поклонник Путина Иван Охлобыстин озвучил очередной бред. Он предлагает канонизировать троих боевиков, которые уже ликвидированы.



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