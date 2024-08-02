logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Не хватает денег на войну: Кремль усиливает давление на российский бизнес
commentss НОВОСТИ Все новости

Не хватает денег на войну: Кремль усиливает давление на российский бизнес

Российским компаниям стали втрое чаще блокировать счета

2 августа 2024, 22:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Стремление Кремля наполнить бюджет не ограничивается повышением налогов, за счет чего российские власти рассчитывают получить 2,6 трлн рублей в следующем году.

Не хватает денег на войну: Кремль усиливает давление на российский бизнес

В РФ усилили давление на бизнес. Фото из открытых источников

За год вдвое возросла частота блокирования счетов российским компаниям малого и среднего бизнеса (МСБ) из-за неуплаты или неполной или несвоевременной уплаты налогов, показал опрос, проведенный ассоциацией МСБ "Опора России".

Согласно результатам опроса, 4,7% российских компаний сообщили, что за прошлый год сталкивались с блокировкой счетов в то время, как год назад их было 2,4%.

Сообщается, что всего о случаях блокировок счетов сообщили 11% российских компаний или каждая девятая. Годом ранее таковых было почти втрое меньше – около 4%.

Российские эксперты объясняют это тем, что налоговики становятся все более "продвинутыми", а обмануть их все сложнее.

"Повышение эффективности налогового администрирования и цифровизация увеличивают вероятность выявления проблем с налоговыми вычетами", — говорится в отчете ассоциации российского малого и среднего бизнеса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская экономика, накачанная триллионными расходами на государственные оборонные заказы и выплаты воюющим против Украины солдатам, подходит к точке надлома. Хотя оборонительные заводы продолжают в три смены штамповать бомбы и танки, а регионы один за другим повышают бонусы для контрактников, темпы роста российского ВВП начали резко замедляться. В июне российская экономика прибавила 3% год к году, хотя еще в мае росла на 4,5%, в первом квартале — на 5,4%, а в феврале темпы роста достигали 7,6%.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.psbank.ru/qpstorage/psb/images/documents/rsbi_06_2024_presentation.pdf
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ната

2 августа 2024, 22:38

а не хоче це "жовте" видання обговорити додатковий ПДФО для українських роботодавців? розкажіть про наших казнокрадів, які вже не знають, як витягнути кошти з іще працюючого бізнесу для власних кишень!!! в рашці нехай винищать всіх самі - нам лише на плюс, за українців треба переживати!!


Новости

Все новости