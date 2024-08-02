Не хватает денег на войну: Кремль усиливает давление на российский бизнес

Стремление Кремля наполнить бюджет не ограничивается повышением налогов, за счет чего российские власти рассчитывают получить 2,6 трлн рублей в следующем году.

В РФ усилили давление на бизнес. Фото из открытых источников

За год вдвое возросла частота блокирования счетов российским компаниям малого и среднего бизнеса (МСБ) из-за неуплаты или неполной или несвоевременной уплаты налогов, показал опрос, проведенный ассоциацией МСБ "Опора России".

Согласно результатам опроса, 4,7% российских компаний сообщили, что за прошлый год сталкивались с блокировкой счетов в то время, как год назад их было 2,4%.

Сообщается, что всего о случаях блокировок счетов сообщили 11% российских компаний или каждая девятая. Годом ранее таковых было почти втрое меньше – около 4%.

Российские эксперты объясняют это тем, что налоговики становятся все более "продвинутыми", а обмануть их все сложнее.

"Повышение эффективности налогового администрирования и цифровизация увеличивают вероятность выявления проблем с налоговыми вычетами", — говорится в отчете ассоциации российского малого и среднего бизнеса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская экономика, накачанная триллионными расходами на государственные оборонные заказы и выплаты воюющим против Украины солдатам, подходит к точке надлома. Хотя оборонительные заводы продолжают в три смены штамповать бомбы и танки, а регионы один за другим повышают бонусы для контрактников, темпы роста российского ВВП начали резко замедляться. В июне российская экономика прибавила 3% год к году, хотя еще в мае росла на 4,5%, в первом квартале — на 5,4%, а в феврале темпы роста достигали 7,6%.

