Не мог поднять руки: странное поведение Путина во время встрече с Шойгу (ВИДЕО)

Глава Кремля снова привлек внимание к своему состоянию здоровья. Инцидент произошел во время одной из рабочих поездок с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Российский президент Путин не смог одной из рук отбиться от комаров. Соответствующее видео появилось в Сети.



Президент РФ Владимир Путин (фото из открытых источников)

Пользователи социальной сети также обратили внимание на странное поведение главы Кремля.

На опубликованном видео видно, что во время рабочей поездки, когда Путин слушал проблемы с военной инфраструктурой, на него налетели комары. Но глава Кремля отмахивался со всех сторон от насекомых только одной левой рукой.

Даже местная чиновница во время встречи подчеркнула, что там очень много кусающих комаров. Но комары продолжали атаковать Путина, отбивавшегося только левой рукой от них.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин сильно хромал на выходе из самолета в Иране. Глава Кремля снова дал повод для того, чтобы мир заговорил о состоянии его здоровья. Во время своего визита в Иран Путин заметного хромал выходя из самолета. На опубликованном видео в сети видно, что Путин, спускаясь с ступенек самолета, странно хромал, а с последней ступени вообще спрыгнул. Перед тем, кто спускался на землю, так странно себя не вели. Многие СМИ уже не в первый раз писали о том, что у хозяина Кремля проблемы с ногой. Вероятно о себе дает знать старая травма, болезнь или старость. Путину уже не впервые приписывают ряд серьезных заболеваний, в частности, мозговое расстройство, вызванное слабоумием, болезнью Паркинсона, симптомы болезни Паркинсона, Синдрома Аспергера, различные онкологические болезни. Конечно, все это предположение, ведь официальный Кремль очень тщательно бережет тайну о здоровье Путина и никогда официальных заявлений по этому поводу не делает.





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