Не Палестина и не Иран: Путин выдал свою версию – кто виновен в войне в Израиле

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал войну Израиля и ХАМАС. Во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани Путин назвал эту войну "ярким примером провала политики США". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российский лидер уверен, что США в своей политике на Ближнем Востоке якобы игнорировали интересы палестинского народа и тем самым спровоцировали тот конфликт, который сейчас и разгорелся.

"США оказывали давление на обе стороны. То на одну, то на другую. Но каждый раз без учета коренных интересов палестинского народа. Прежде всего-реализации решений Совета Безопасности ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства", — высказался Владимир Путин.

Читайте также на портале "Комментарии" — во вторник, 10 октября, идут четвертые сутки после атаки ХАМАС на Израиль, что фактически положило начало новой войне на Ближнем Востоке. В происшедшее явно виден российский след, на чем акцентирует президент Украины Владимир Зеленский. Он также отмечает, что по Израилю ударила террористическая организация (ХАМАС), а по Украине – террористическое государство (РФ). Параллели между этими войнами видят и в США. Недаром в Пентагоне придерживаются мнения, что следует помогать как Украине, так и Израилю. Соучастником нападения на Израиль называют и Иран (помогающий РФ в войне против Украины), правда, в США признали, что не имеют четких доказательств, указывающих на прямое участие Тегерана в атаках, осуществленных ХАМАС. Какие выводы из ситуации должны сделать Украина и ее союзники? Каким должен быть ответ цивилизованного мира на пожары войны, которые разжигают то Москва, то Тегеран, то они вместе? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



