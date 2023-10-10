logo

BTC/USD

27389.84

ETH/USD

1574.59

LTC/USD

62.77

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Не Палестина и не Иран: Путин выдал свою версию – кто виновен в войне в Израиле
commentss НОВОСТИ Все новости

Не Палестина и не Иран: Путин выдал свою версию – кто виновен в войне в Израиле

У Путина снова во всем виноваты США

сегодня, 16:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал войну Израиля и ХАМАС. Во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани Путин назвал эту войну "ярким примером провала политики США". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Не Палестина и не Иран: Путин выдал свою версию – кто виновен в войне в Израиле

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российский лидер уверен, что США в своей политике на Ближнем Востоке якобы игнорировали интересы палестинского народа и тем самым спровоцировали тот конфликт, который сейчас и разгорелся.


"США оказывали давление на обе стороны. То на одну, то на другую. Но каждый раз без учета коренных интересов палестинского народа. Прежде всего-реализации решений Совета Безопасности ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства", — высказался Владимир Путин.

Читайте также на портале "Комментарии" — во вторник, 10 октября, идут четвертые сутки после атаки ХАМАС на Израиль, что фактически положило начало новой войне на Ближнем Востоке. В происшедшее явно виден российский след, на чем акцентирует президент Украины Владимир Зеленский. Он также отмечает, что по Израилю ударила террористическая организация (ХАМАС), а по Украине – террористическое государство (РФ). Параллели между этими войнами видят и в США. Недаром в Пентагоне придерживаются мнения, что следует помогать как Украине, так и Израилю. Соучастником нападения на Израиль называют и Иран (помогающий РФ в войне против Украины), правда, в США признали, что не имеют четких доказательств, указывающих на прямое участие Тегерана в атаках, осуществленных ХАМАС. Какие выводы из ситуации должны сделать Украина и ее союзники? Каким должен быть ответ цивилизованного мира на пожары войны, которые разжигают то Москва, то Тегеран, то они вместе? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!