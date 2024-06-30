Американский рэпер и основатель бренда Yeezy, Канье Вест, стал центром внимания из-за своего неожиданного визита в Россию, страну, ведущую оккупационную политику в отношении части территории Украины. Этот шаг вызвал значительные возмущения и обсуждения в сетях, поскольку многие считают визит в такую страну неприемлемым по этическим и политическим соображениям.

Канье Вест (фото из открытых источников)

По сообщениям российских СМИ, Канье Вест прибыл в Москву, где его пригласил дизайнер Гоша Рубчинский для празднования своего 40-летия. Отмечается, что рэпер прибыл в Россию без супруги, которая обычно сопровождает его во всех поездках. Его посещение столицы России вызвало споры, но местное население, изолированное от мировых событий, выразило восхищение этим визитом в надежде на возможный концерт рэпера.

Сейчас российские мошенники даже приступили к продаже воображаемых билетов на концерт Канье Веста, который, по неподтвержденным данным, должен состояться 5 июля на стадионе Лужники. Цены на билеты колеблются от трех до двенадцати тысяч долларов.

В целом визит рэпера в Россию вызвал большое общественное обсуждение и критику в социальных сетях и украинских СМИ, в частности из-за политических и моральных аспектов отношений со страной-оккупантом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что второго Путина задержали в Париже . Вчера в Париже правоохранители задержали известного киноактера Жерара Депардье по причине обвинений в сексуальном насилии, сейчас его допрашивают.

Жерара Депардье обвиняют в сексуальном насилии две женщины. Они говорят, что он прикасался к ним во время двух съемок: в 2014 году, когда снимали фильм Жан-Пьера Моки "Фокусник и сиамские близнецы" и в 2021 году во время съемок фильма Жана Беккера "Зеленые ставни". Жерар Депардье отрицает эти обвинения в свой адрес.

