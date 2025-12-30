Не спрыгнет никто: теперь чиновники в РФ станут еще больше зависимы от Путина

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который с 2026 года отменяет ежегодное публичное декларирование доходов чиновников. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

Сообщается, что вместо открытой отчетности для российских чиновников вводится "постоянный антикоррупционный контроль". Он будет закрытым и полностью управляемым государством.

На практике это подтверждает фактический демонтаж даже формальной прозрачности, объясняют в Центре. Регулярные декларации были единственным инструментом, который позволял обществу фиксировать обогащение элит. Но сейчас такая публичность стала для Кремля политически опасной.

"Отмена открытых деклараций – это способ защитить "кошельки режима" от внимания общества. В то же время об ослаблении контроля над элитами речь не идет — он просто станет выборочным", — говорится в заметке ЦПД.

Таким образом, утверждают аналитики, Кремль окончательно отказывается от игры в "открытость".

"В условиях затяжной войны режим делает ставку на закрытую сделку с элитами: государство защищает их состояние от публичности в обмен на лояльность и участие в финансировании войны", — делают вывод в Центре.

Также издание "Комментарии" сообщало – долгое время считалось, что война против Украины, развязанная режимом Владимира Путина в феврале 2022 года, пользуется устойчивой поддержкой большинства россиян. Именно на это, как пишет Forbes, опирались многие европейские чиновники, объясняя высокий рейтинг популярности российского президента и вводя ограничения на поездки для граждан РФ в страны Евросоюза.



