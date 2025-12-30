logo_ukra

Не зістрибне ніхто: тепер чиновники в РФ стануть ще більш залежними від Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Не зістрибне ніхто: тепер чиновники в РФ стануть ще більш залежними від Путіна

Путін відмінив публічні декларації доходів чиновників

30 грудня 2025, 08:10
Автор:
Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який із 2026 року скасовує щорічне публічне декларування доходів чиновників. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

Не зістрибне ніхто: тепер чиновники в РФ стануть ще більш залежними від Путіна

Російська пропаганда. Фото: з відкритих джерел

Повідомляється, що замість відкритої звітності для російських чиновників запроваджується "постійний антикорупційний контроль". Він буде закритим і повністю керованим державою.

Насправді це підтверджує фактичний демонтаж навіть формальної прозорості, пояснюють у Центрі. Регулярні декларації були єдиним інструментом, що дозволяв суспільству фіксувати збагачення еліт. Але зараз така публічність стала для Кремля політично небезпечною.

"Скасування відкритих декларацій – це спосіб захистити "гаманці режиму" від уваги суспільства. Водночас про послаблення контролю над елітами не йдеться — він просто стане вибірковим", — йдеться у замітці ЦПД.

Таким чином, стверджують аналітики, Кремль остаточно відмовляється від гри у "відкритість".

"В умовах затяжної війни режим робить ставку на закриту угоду з елітами: держава захищає їхній стан від публічності в обмін на лояльність та участь у фінансуванні війни", — роблять висновок у Центрі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія незабаром розчехлить свою "нову зброю": про що йдеться.

Також видання "Коментарі" повідомляло – довгий час вважалося, що війна проти України, розв'язана режимом Володимира Путіна у лютому 2022 року, має стійку підтримку більшості росіян. Саме на це, як пише Forbes, спиралося багато європейських чиновників, пояснюючи високий рейтинг популярності російського президента і запроваджуючи обмеження на поїздки для громадян РФ до країн Євросоюзу.




Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16668
